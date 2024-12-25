Bursa iş dünyası 2025’e temkinli yaklaşıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Birçok sektörde zor bir yıl olarak kayıtlara geçen 2024’ün ardından Bursa iş dünyası 2025’e karşı da temkinli yaklaşıyor. Finansmana erişimin zorlaşmasının ardından hem iç hem de dış piyasada nakit akışında yaşanan sorunlar birçok sektörde domino etkisi yaratarak küçülme ve konkordato haberlerini de beraberinde getirmişti. Düşen karlılıklar ve artan maliyetler sebebiyle mevcudu korumak adına atılan adımlarla tamamlanmaya çalışılan 2024’ün ardından 2025 için de iş dünyasının yeni yatırım ve büyüme tarafında agresif davranmaktan kaçınması öngörülüyor. İş dünyası temsilcileri yatırım ve büyüme planlamaları için ise 2025’in ikinci yarısını işaret ediyor.

Son dönemde ekonomideki daralma ile paralel olarak firmalar tarafında fuarlara katılımın da azaldığını hatırlatan Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Yaşanan bu durumlar sektör açısından ne yazık ki olumlu şeyler değil. Organizasyonların karlılığı ciddi miktarda azaldı. Firmalar tarafından baktığımızda da personel ve konaklama gibi giderler de göz önüne alınınca fuar sürelerinde de kısalma talebi gözlemliyoruz. Piyasadaki nakit döngüsünün bozulması her alanda ekosistemi olumsuz etkiliyor. Mevcut ekonomideki riskler nedeniyle 2025’te yeni bir fuar organizasyonu düzenlemek konusunda temkinli davranıyoruz. Biz fuarları özel sektör ile birlikte yapmak istiyoruz. Bu sebeple özel sektör tarafı hareketlenmeden yeni bir organizasyonu da operasyonel gücümüzü korumak adına riskli buluyoruz” dedi.

“Piyasa dinamiklerine göre aksiyon alacağız”

2024’ün ticarette zor bir yıl olarak geride kaldığını 2025’in en kötü ihtimalle 2024’e oranla stabil geçmesini beklediklerini vurgulayan Afeks Genel Müdürü Erhan Kasapoğlu, “2024’te karlılığımızı korumak adına taahhüt tarafında barter projeler hayata geçirdik. Finansal açıdan özsermayesi güçlü bir yapı olmamız bu konuda aksiyon almak adına bize bir avantaj sağladı. 2024’te ciro bazında bir büyüme yaşadık gibi görünse de adet bazında bir gerileme yaşandığını gözlemledik. Yeni yatırıma girmedik. Son birkaç yılda yaptığımız yatırımı sindirmek adına 2024’te mevcudu korumayı tercih ettik. 2025’teki yatırım planlarımıza da yılın ilk çeyreğinin ardından yön vermeyi düşünüyoruz” dedi.

2025 yılının belirsizliklerin ön planda olduğu bir dönem olacağını ifade eden Erka Group Genel Müdürü Emel Şimşek, “2024 yılı, sektörümüz açısından zorlu bir yıl oldu. Daralan talep, üretimi yavaşlattı ve hammaddeye olan talebi düşürdü. Bu durum, hem orijinal hem de geri dönüştürülmüş hammaddelerde fiyatların gerilemesine neden oldu. Bu süreçte gelecek planlarımızdan ödün vermeden, stratejik hedeflerimize uygun şekilde ilerlemeyi başardık. 2025 içerisinde piyasanın dinamiklerine göre aksiyon alabilmek adına planlarımızı esnek tuttuk. Karşılaştığımız zorluklara rağmen sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı çalışmalarımızla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

“2025’in 2. yarısında hareketlilik bekliyoruz”

Tekstil sektörün içinde bulunduğu global yavaşlamaya rağmen nitelikli üretimin kendilerini ayakta tutacak güç olduğuna inandıklarını belirten Art Transfer Yönetim Kurulu Başkanı Suat Özdemir, “2024 hedeflerimizi %65 oranında gerçekleştirdik ve mevcut piyasa koşullarında bir önceki yıla göre mevcudu korumayı başardık. 2025’in ikinci yarısı ile birlikte bir hareketlilik bekliyoruz. Bu hareketlenme ile birlikte Avrupa tarafında oldukça talep gören organik ve çevreci ürünler ile pazarda yer almanın avantajını kullanmayı planlıyoruz. Şu an mevcut iş akışında kapasite artışına ihtiyaç duymadığımız için satın aldığımız makinelerin kuruluma başlamadık ama 2025’in ikinci yarısı ile birlikte piyasada oluşması beklenen hareketlilik süreci için hazırlıklarımız tamam. Piyasadaki hareketlilik başlangıcı ile bu makineleri kurup devreye alarak üretim kapasitemizi günlük 10 bin metreye çıkaracağız” diye konuştu.