Bursa iş dünyası Bursa Business Connect’te buluştu

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa iş dünyası Comio Dijital Pazarlama ve Oniki tarafından düzenlenen, yapay zekâ destekli B2B görüşmelerinin gerçekleştirildiği Bursa Business Connect’te bir araya geldi. Farklı sektörlerden iş insanlarının buluştuğu etkinlikte MARSİFED Başkanı Osman Akın, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır da katıldı. Comio Kurucu Ortağı Mustafa Sönmezay ile Oniki CEO’su Ziya Kızıltan’ın açılış konuşmalarının ardından MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın sanayi devriminden günümüze teknolojik gelişmeleri de içeren, iş insanların yol haritası çizen bir sunum yaptı. Etkinlik kapsamında sınırlı sayıda iş insanıyla yapılması planlanan B2B görüşmelerinin öncesinde EKONOMİ Gazetesi Temsilciler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi’nin moderatörlüğünde ‘Bursa ekonomisinin nabzı, 2025 analizi ve 2026’ya bakış’ konulu bir oturum düzenledi. Oturuma Ardeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan, ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Valeo Türkiye Ülke Direktörü, Bursa Fabrikaları Genel Müdürü, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı ile ToptanTR CEO’su Sezgin Şener katıldı.

“Türkiye artık ucuz üretim merkezi olmaktan çıkıyor”

Otomotiv sektörünün dünyada ve Türkiye’de çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğine işaret eden OİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı, “Elektrikli ve hibrit araçlar giderek daha fazla pay alırken, sektör genelinde ciddi bir yön arayışı da söz konusu. Bu dönüşüm, sektörde hem fırsatlar hem de belirsizlikler yaratıyor” dedi. İhracat ve üretim rekorları kırılmış olsa da sektörün genel hissiyatını ‘temkinli’ olarak değerlendiren Arıncı, “Bunun temel nedeni, aşırı artan maliyetler. Türkiye’de otomotiv sektöründe bir aracın ortalama üretim maliyeti 30 bin dolar seviyesine ulaşmış durumda. Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye artık ucuz üretim merkezi olmaktan çıkıyor. Örneğin bazı Doğu Avrupa ülkelerinde bu maliyetler 18–24 bin dolar bandında kalıyor. Uzun vadeli ihracat kontratları nedeniyle firmalar, kârlarından fedakârlık ederek üretimi sürdürmek zorunda kalıyor. Bu da ciddi finansman sorunlarını beraberinde getiriyor. Artan maliyetler ve iş gücü sıkıntısı nedeniyle birçok firma, istemese de Çin’den tedarike yöneliyor. Nakliye maliyetlerine rağmen bazı ürünler Çin’den daha ucuza temin edilebiliyor. Bu durum, yerli tedarik zinciri açısından önemli bir risk oluşturuyor” diye konuştu.

“Uludağ 4 mevsim değerlendirilmeli”

Marriott International iş birliğiyle Uludağ’da 30 milyon dolarlık yatırımla Ceylan Splend’or Uludağ yatırımını hayata geçiren Ardeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan da turizm sektörünü değerlendirdi. Uludağ’ın yalnızca kış turizmi merkezi olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Ceylan, “Bölge; yaz, sonbahar ve ilkbahar aylarında da büyük bir potansiyele sahip. Doğası ve iklimi ile yıl boyunca turizm hareketliliği yaratabilecek bir kapasitesi var. Ancak bunun için spor alanları, sosyal aktiviteler ve farklı turizm yatırımlarının artması gerekiyor. Bu noktada kamu, yerel yönetimler ve özel sektörün birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor” açıklamasını yaptı.

“Bursa turizmden hak ettiği payı alamıyor”

Bursa’nın tarihi ve doğal zenginliklerine rağmen turizmden hak ettiği payı alamadığına işaret eden Çetin Ceylan, “Ortalama konaklama süresi 1,8 gece ile oldukça düşük. İstanbul’a çok yakın olması, günübirlik ziyaretleri artırırken, şehirde uzun süreli konaklamayı azaltıyor.

Bursa’nın, sanayi kimliğinin yanında daha sosyal ve kültürel bir şehir kimliği oluşturması gerekiyor. Bursa’nın tarihi mirası güçlü olsa da bunu destekleyecek sosyal alanlar ve etkinlikler yetersiz kalıyor” değerlendirmesini yaptı.

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da 2025 yılının belirsizliklerin ve “siyah kuğuların” yılı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Hem iç hem de dış faktörler ekonomiyi etkiledi. 2026 yılı için ise yatırım kararlarında daha temkinli, çeşitlendirilmiş ve riskleri dağıtan bir yaklaşımın öne çıkması bekleniyor.”