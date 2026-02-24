Bursa İş dünyası BUSİAD iftarında buluştu

EKONOMİ (BURSA) - İftar davetinin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, “48 yıllık geçmişimiz boyunca oluşturduğumuz deneyim, özgüven, güvenilirlik ve kurumsal birikimle sadece bugünü değil, geleceği de konuşuyoruz. Çünkü BUSİAD yalnızca bir gönüllü kuruluş değildir; aynı zamanda bir öngörü kuruluşudur. Kentini, ülkesini ve dünyayı okuyabilen; riskleri ve fırsatları analiz edebilen bir aklın temsilcisidir” dedi. “Biz geçmiş ile gelecek arasında köprü olmak istiyoruz” diyen Hatunoğlu, “Doğal kaynaklarımızın, ekonomik değerlerimizin, kurumsal birikimimizin, insan kaynağımızın gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılmasını önemsiyoruz. Bu kaynaklar yalnızca su, toprak, enerji değildir. Aynı zamanda sermaye, bilgi, deneyim ve insan birikimidir” ifadelerini kullandı.

Hatunoğlu, şöyle devam etti: “Bursa’nın en büyük gücü yalnızca organize sanayi bölgeleri, lojistik avantajları ya da üretim hacmi değildir. Bursa’nın en büyük gücü insandır. Bu kent, 1960’larda organize sanayi anlayışına öncülük etmiş bir kenttir. Dönüşümün pilot şehri olmuştur. Bugün de yeni bir dönüşümün yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümün öncüsü olabilir. Biz BUSİAD Yönetim Kurulu olarak buna inanıyoruz.

Üçlü dönüşümde bizim için belki de en kritik başlık toplumsal dönüşümdür. Çünkü teknoloji ancak onu doğru anlayan, doğru kullanan insanla anlam kazanır. Bilimsel aklı rehber edinen, üretimin değerini bilen, yenilikçi, sorumluluk sahibi, empati kurabilen, insan olmanın erdemini kaybetmeyen bir toplum için çalışıyoruz.”

Yapay zeka insan ilişkisi

Kendisinin de 44 yıldır bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olduğunu kaydeden Hatunoğlu, “Yapay zekâ insanın yerini almayacak. Aksine, ona uyum sağlayan, onu doğru kullanan insanı daha değerli kılacak” ifadelerini de kullandı. Hatunoğlu, bunun yapay zekâyı, teknolojiyi, dijitalleşmeyi doğru araçlar olarak görüp, asıl merkeze insanı koymakla mümkün olacağını da kaydetti. “Çünkü insanın iyi duyguları, ortak yaşama bilinci, daha iyi bir dünya kurma arzusu galip gelmedikçe hiçbir teknoloji bizi ileriye taşıyamaz” diyen Hatunoğlu, “Ortak akıl üretmeye, Ortak eylem planları oluşturmaya ve yarattığımız değeri toplumsal gelişime dönüştürmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde oluşturacağımız stratejik planımızla, bu çabalarımızı 50. yılımıza güçlü bir şekilde taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

BUSİAD iftar programında konuşan Acil İhtiyaç Projesi Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Ebru Nurluoğlu ise, “Geleceği İyilikle Beslemek” başlıklı bir sunum yaptı. Nurluoğlu, farklı coğrafyalarda farklı riskler alarak dünyadaki yetimhaneleri dolaşarak yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti. Nurluoğlu, sosyal sorumluluktan sosyal zorunluluğa geçilmesi gerektiğini de kaydederek, Edmund Burk’un, “Kötülüğün zaferi için gereken tek şey iyilerin bir şey yapmamasıdır” sözünü kullandı. Nurluoğlu, kendisinin dünyada yardım işlerindeki özel anlarını da dinleyenlere aktardı.