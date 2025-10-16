Bursa iş dünyası, ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücü için kolları sıvadı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’daki OSB’ler “işbaşında eğitim ve okul/üniversite entegrasyonu” modeliyle ihtiyaç duydukları çalışanı yetiştirme yoluna gidiyor. MEB–Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı protokolüyle açılan MESEM ofisleri aracılığıyla Bursa’daki OSB’ler eşleştikleri meslek liseleriyle ofisler kurup çırak-kalfalık-ustalık eğitimini işletme içinde organize ediyor. Bu modelde öğrenciler işletmelerde beceri eğitimi/staj görüyor ve ücret alıyor. MESEM ofisleri, OSB içi kurs merkezleri, uygulamalı staj ve uzun dönem işyeri eğitimi, Model Fabrika’da yalın-dijital dönüşüm yetkinlikleri doğrudan istihdama uzanan bir hat kuruyor. Demirtaş OSB bünyesindeki BUTGEM’de de CNC, otomasyon, kaynak, CAD/CAM, tekstil desen, yazılım gibi çok geniş yelpazede kurslar açarak OSB firmalarının ihtiyacına göre hızla “işe hazır” aday yetiştiriyor. Nilüfer OSB de NOSAB Akademi ve OSB içi kurumsal eğitim platformlarıyla meslek odaları, akademi ve kamu paydaşlarını bir araya getirip çalıştaylar/eğitimler yürütüyor. Kestel ve Barakfakih OSB destekli protokollerle Bursa Uludağ Üniversitesi MYO’larının uygulamalı ders/staj kapasiteleri genişletiliyor; öğrenciler mezun olmadan iş bulma oranlarını artıran uygulamalara yönlendiriliyor. Bursa Teknik Üniversitesi de proje odaklı uzun dönem işyeri staj müfredatı ve araştırma merkezleriyle sanayiye gömülü eğitim modelleri uyguluyor; OSB paydaşlarıyla ortak eğitim/Ar-Ge faaliyetleri yapılıyor.

OSB’ler ile entegre bir eğitim modeli oluşturulacak

Bu yıl mart ayında da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında OSB’ler ile entegre bir eğitim modeli oluşturulması, sanayi destekli atölyeler ve laboratuvarların kurulması, öğretmenler için ileri düzey eğitim programlarının düzenlenmesi, yapay zekâ, robotik sistemler, siber güvenlik ve dijital dönüşüm gibi kritik alanlarda öğrencilere yetkinlik kazandırılması ve hızlandırılmış mesleki eğitim kursları, gönüllü staj programları ve uygulamalı eğitim fırsatlarıyla doğrudan istihdam imkânları sunulması planlanıyor. Türkiye’de hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda nitelikli personel ihtiyacı da artıyor. Bu noktada BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ‘Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi’ otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme nitelikli eğitim programlarıyla destek veriyor.

Burkay: “Mesleki eğitim kalkınmanın temel taşı”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, mesleki eğitimin ülkelerin kalkınmasında kilit rol oynadığını belirterek, “Mesleği olan, üretime katkı sunan nitelikli teknik elemanlar yetiştiremediğimiz sürece kalkınmadan söz edemeyiz. İşsizliğin önlenmesi ve toplumsal ilerleme için mesleki eğitim alanında atılan her adım, geleceğimiz için umut ve başarı anlamı taşıyor. Eğitimin sadece okul sınırları içinde değil, işletmelerle iş birliği içinde planlanması, sistemin rasyonel bir zemine oturmasını sağladı” dedi. BTSO olarak mesleki eğitimde sektörel ihtiyaçlara uygun modeller geliştirdiklerini belirten Burkay, 17 meslek lisesine hamilik yaparak iş dünyası ile okullar arasında doğrudan köprü kurduklarını kaydetti. BTSO’nun Kalkınma Ajansı desteğiyle 5 okulda dijital dönüşüm ve yeni teknoloji odaklı laboratuvarlar kurduğunu hatırlatan Burkay, “Bursa’da 15-64 yaş arası nüfusun yarısı çalışma hayatının içinde, ancak yaklaşık 1 milyon kişi herhangi bir ekonomik faaliyette yer almıyor. Bu merkezlerimiz, çalışmayan nüfusun meslek sahibi yapılarak istihdama kazandırılmasını amaçlıyor. Güçlü bir gelecek, iyi kurgulanmış bir mesleki eğitim sistemiyle mümkündür” diye konuştu.

“Yıkıcı inovasyon, sürekli öğrenmeyi zorunlu kılıyor”

BTSO’nun istihdama yönelik önemli projelerinden biri olan Mutfak Akademi’nin, yeme-içme, turizm ve konaklama sektörlerinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Burkay, ayrıca Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile de örnek çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. Hızlı değişen iş dünyasında yaşam boyu eğitimin de mesleki eğitim kadar önemli hale geldiğini vurgulayan Burkay, “Eskiden bir eğitimle 20-30 yıl çalışmak mümkündü, bugün bu süre 2-3 yıla kadar indi. Yıkıcı inovasyon, sürekli öğrenmeyi zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Cumhuriyet döneminin önemli yapılarından Kirazlıyayla Sanatoryumu’nu, Bursa Business School adıyla yaşam boyu eğitim merkezine dönüştürdük” ifadesini kullandı.

Özel sektör de taşın altına elini koyuyor

Coşkunöz Eğitim Vakfı da mesleki ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü olma vizyonu ile Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Mükemmellik Ağı’nda yer alıyor. Coşkunöz Eğitim Vakfı, Bursa OSB merkezinde bugüne kadar 38.000’e yakın kişiye meslek edindirme, veri bilimci ve üretim mühendisliği eğitimleri ile burs verdi. Vakıf, CNC Programcısı, CAD - CAM Operatörü, Endüstriyel Kalıpçı gibi sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda gençlerin yetiştirilmesini sağlıyor.