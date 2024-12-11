Bursa iş dünyası Suriyeli göçmenlerin dönüşünden endişeli

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Pek çok farklı sektörün faaliyet gösterdiği Bursa, dinamik istihdam yapısıyla da öne çıkıyor. Son yıllarda pek çok sektörde etkin şekilde istihdam edilen Suriyeli göçmenlerin Suriye’de yaşanan gelişmeler sonrası ülkelerine dönmeye başlamaları iş dünyasında endişelere neden oldu. Sektör temsilcileri süreç içerisinde ciddi bir üretim ve istihdam kaybı yaşanacağı görüşünde birleşiyor. Öte yandan iş gücü sorunlarını hafifletmek için mesleki eğitimin güçlendirilmesi, yerel iş gücünün sektöre kazandırılması ve bölgesel üretim modellerinin geliştirilmesi gerektiği de dile getiriliyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre Bursa’da 171 bin Suriyeli bulunuyor. 3.3 milyon nüfusa sahip Bursa’da kayıtlı Suriyeli sayısının Bursa nüfusuna oranı ise yüzde 5,07.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Suriyeli işçilerin özellikle mobilya üretiminde önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti. Ayhan, “İnegöl’de Suriyeli göçmenler boyahaneler ve üretim kısımlarında çalışarak sektörün ara eleman ihtiyacını karşıladı. Eğer bu iş gücü kaybolursa, sektörde ciddi sıkıntılar yaşanır. Ülkemizde gençlerin mobilya sektörüne ilgisi zaten düşük. İstihdam açığını kapatmak için kalıcı çözümler gerekiyor” dedi. Ayhan ayrıca, İnegöl’ün büyük sanayi tesisleriyle hızla büyüdüğünü ve artan nüfusa ihtiyaç duyduğunu belirterek, “İnegöl’ün nüfusunun 500 binin üzerine çıkması lazım ki sanayileşmeyi sürdürebilelim” şeklinde konuştu. İnegöl’de 30 bin civarında Suriyeli göçmenin yaşadığını ve büyük çoğunluğunun mobilya sektöründe istihdam edildiğini kaydeden Özcan Ayhan, Mobilyacılar Odası’na kayıtlı 60’ın üzerinde de Suriyeli girişimcinin firması bulunduğunu aktardı.

“Tekstilde yüzde 50 istihdam kaybı yaşanabilir”

Bursa aynı zamanda Türkiye’nin bebe ve çocuk konfeksiyonunda önemli bir üretim üssü. Bebe Çocuk Konfeksiyon Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz tekstil sektöründe çalışanların yaklaşık yarısının yabancı işçiler olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Sektörde 70 bin ile 100 bin arasında çalışan var. Bunun yüzde 50’si, belki daha fazlası, yabancı işçilerden oluşuyor. Suriyeli işçilerin dönüşü, 35 ila 40 bin kişinin iş gücünden çekilmesi anlamına gelebilir” dedi. Yılmaz, bu durumda firmaların üretimi farklı bölgelere taşımak zorunda kalabileceğini belirtti. “Bursa’da üretim yapmak zorlaştığında, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman gibi illerde kurulan atölyeler devreye girebilir. Ancak bu, iş modellerinin yeniden yapılandırılmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı. Sektördeki Suriyeli göçmenlerin yüzde 50’sinin bebe ve çocuk sektörüne fason üretim yaptığını, yüzde 7 ila 8’lik kısmının da kendi tasarım ve markalarıyla pazarda yer alan firmalara sahip olduğunu anlattı. Halihazırda sektörün 5 aylık üretim stoğunun bulunduğunu ifade eden Yılmaz, sonrası için iş planlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“İnşaat sektörü büyük darbe alabilir”

İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir de inşaat sektöründeki ara eleman eksikliğine dikkat çekti. Demir, “Suriyeli göçmenler özellikle ara eleman ihtiyacını karşılayarak sektörümüze büyük katkı sağladı. Bu iş gücünün kaybı, sektörde ciddi sıkıntılara yol açar. Zaten genç nesil sektöre ilgi göstermiyor, yerli çalışanların yaş ortalaması 55’e yükselmiş durumda” değerlendirmesini yaptı. Demir, meslek liselerinin nitelikli eleman yetiştirme konusunda yetersiz kaldığını belirterek, “Meslek liselerinden mezun olan gençlerin gerçekten bir meslek sahibi olması gerekiyor. Bu alanda eğitim reformu şart” diye konuştu.