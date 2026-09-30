Bursa iş dünyası yarın BTSO için sandık başına gidiyor

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EKONOMİ (BURSA) - Bursa iş dünyasının yakından takip ettiği BTSO seçimlerinde sandıklar yarın kuruluyor. Yaklaşık 60 bin üyeye sahip BTSO’da 70 meslek komitesinde gerçekleştirilecek seçimlerde yeni dönemde görev yapacak 388 meslek komitesi üyesi ile 159 meclis üyesi belirlenecek. Oy verme işlemi 09.00-17.00 saatleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Seçimin ilk aşamasının ardından BTSO’nun yönetim organlarının belirleneceği ikinci aşama ise 8 Ekim’de yapılacak. Bu seçimde Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Disiplin Kurulu ile TOBB Genel Kurulu delegeleri belirlenecek.

60 bin üyeli odada kritik gün

BTSO seçimlerinde 70 meslek grubunun tamamında sandık kurulacak. Komitelerin büyük bölümünde 5 komite ve 2 meclis üyesi seçilirken, bazı gruplarda bu sayı 7 komite ve 3 meclis üyesine çıkıyor. En fazla temsil 23. Meslek Komitesi’nde olacak; bu grupta 9 komite ve 4 meclis üyesi seçilecek.

BTSO seçimlerinde yarınki sandıklar doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı'nı belirlemeyecek. İlk aşamada meslek komiteleri ve meclis yapısı şekillenecek. 8 Ekim’deki ikinci aşamada ise yeni yönetim organları oluşturulacak. Dolayısıyla yarınki seçim, BTSO'nun yeni dönem yönetiminin oluşumundaki ilk ve kritik aşama olacak.

Seçimlerde mevcut Başkan İbrahim Burkay’ın listeleri mavi, başkan adayı Özer Matlı’nın listeleri ise yeşil pusulayla yarışacak.