Bursa iş dünyasının acı kaybı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa iş dünyasının önemli isimlerinden, Topbaş Grup'un kurucusu ve onursal başkanı Hüsamettin Topbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında doğan Hüsamettin Topbaş, meslek lisesinde başladığı eğitim hayatını İzmit Akşam Tekniker Okulu’nda sürdürdü. Askerlik görevinin ardından 1965 yılında Almanya’ya giderek hem çalıştı hem eğitim aldı. Bu süreçte Avrupa’daki sanayi ve yüksek teknoloji uygulamalarını yakından takip eden Topbaş, edindiği bilgi ve deneyimleri Türkiye’ye taşımayı hedefledi.

1971 yılında yurda dönen Topbaş, aldığı eğitimi ve birikimini hayata geçirmek için uzun süre mücadele etti. 1976 yılında Halk Bankası’ndan sağlanan krediyle ilk üretim tesisini kurarak sanayi yolculuğuna resmen adım attı. O dönemde ithal edilen transmisyon zincirlerini kısa sürede yerli üretimle ikame eden Topbaş, iki yıl gibi kısa bir sürede ithalatı durdurup ihracat yapar konuma gelerek önemli bir başarıya imza attı. DOSAB’ın ilk kurucuları arasında yer aldı. Topbaş’ın 1976 yılında kurduğu ilk şirket olan Zimaş Zincir bugün çok sayıda zinciri tek çatı altında, malzeme hazırlanmasından ısıl işlemine kadar tüm aşamaları kendi bünyesinde bulunduran entegre bir şirket haline geldi.

Sanayide temkinli değil, atılgan olmayı prensip edinen Hüsamettin Topbaş, Almanya ile bağını hiç koparmadan her yıl yatırımları ve teknolojik gelişmeleri yakından izledi. 1998–2000 yılları arasında yaptığı çalışmalar sonucunda sıcak dövme sektörünün potansiyelini fark ederek Topçesan’ın kuruluşunu gerçekleştirdi. Üretime bisiklet zinciriyle başlayan grup, zamanla kapasitesini büyüterek metal sanayinde kalıcı bir yer edindi. Topbaş Grup bugün Türkiye’nin önemli ağır sanayi firmaları arasında yer alıyor.

Merhum Hüsamettin Topbaş’ın cenazesi, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, öğle namazına müteakip Bursa Organize Sanayi Bölgesi Elif Camii’nden kaldırılarak Aksungur Mezarlığı’nda toprağa verilecek.