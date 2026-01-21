  1. Ekonomim
Bursa iş dünyasının acı kaybı

Bursa sanayisinin duayen isimlerinden, hayırsever iş insanı Recep Tarık Çevikel hayatını kaybetti.

DOSABSİAD önceki dönem Başkanı ve Nil-San Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ile Çevikel Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Çevikel'in babası, DOSAB'ın duayen sanayicilerinden Recep Tarık Çevikel hayata gözlerini yumdu. Çevikel'in vefatı, Bursa iş dünyası ve sevenlerini büyük bir yasa boğdu. Çevikel'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip DOSAB Camii'nden kaldırılacak ve Demirtaş Köy Mezarlığı'na defnedilecek.