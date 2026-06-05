Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO 137 yaşında

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın ticaret ve sanayi hayatına yön vermek amacıyla 1889 yılında kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 137’nci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Temelleri Kozahan’da Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları tarafından atılan BTSO, bugün 60 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor. Kuruluş yıl dönümü kapsamında Kozahan’da düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, önceki dönem meclis başkanları, yüksek istişare kurulu üyeleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Program kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulurken, BTSO’nun kurucusu Osman Fevzi Efendi de kabri başında anıldı.

“137 yıldır Bursa’nın kalkınmasına katkı sağlıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kuruluşun Bursa’nın ekonomik gelişiminde, sanayi kimliğinin güçlenmesinde, ihracat kapasitesinin artmasında ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Kurucuları rahmet ve minnetle andıklarını belirten Burkay, BTSO’nun 137 yıllık süreçte Bursa iş dünyasının ortak aklını temsil eden güçlü bir kurum haline geldiğini ifade etti.

“2030 vizyonuyla Bursa’yı geleceğe hazırlıyoruz”

Bursa’nın Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri haline gelmesinde önceki dönem yöneticilerinin ve iş dünyasının büyük katkıları bulunduğunu vurgulayan Burkay, BTSO’nun yeni dönemde de aynı sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Burkay, “137 yıllık kurumsal hafızamız ve 60 bini aşkın üyemizden aldığımız güçle Bursa’nın üretim gücünü, ihracat kapasitesini, teknoloji altyapısını ve rekabetçiliğini artırmaya odaklanıyoruz. Bugüne kadar 60’tan fazla projeyi hayata geçirdik. 2030 vizyonumuz doğrultusunda Bursa’yı yüksek teknolojiye dayalı üretim, katma değerli ihracat, yeşil ve dijital dönüşüm, nitelikli istihdam ve küresel rekabet alanlarında daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“Son 13 yılda dönüşüm ve atılım dönemi yaşandı”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da 137 yıllık geçmişiyle BTSO’nun Türkiye’nin en güçlü iş dünyası kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Özellikle son 13 yılda önemli bir dönüşüm ve atılım süreci yaşandığını ifade eden Uğur, ortak akıl ve istişare kültürüyle Bursa’nın ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

İş dünyasından BTSO’ya övgü

Törende söz alan BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Celal Gökçen, BTSO’nun Türkiye’de köklü geçmişe sahip az sayıdaki odadan biri olduğuna dikkat çekerek, kurumun iş dünyasının önünü açan projeler üretmeye devam ettiğini söyledi.

Önceki dönem BTSO Meclis Başkanı İlhan Parseker ise BTSO’nun geçmişten bugüne öncü rol üstlendiğini belirterek, Türkiye’nin örnek kurumlarından biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bir diğer önceki dönem meclis başkanı Burhan Vatan da BTSO’nun iş dünyası için önemli bir okul niteliği taşıdığını vurgulayarak, geçmişten bugüne gerçekleştirilen projelerle kurumun Bursa ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Faik Çelik ise son yıllarda hayata geçirilen projelerle Oda’nın önemli bir ivme yakaladığını belirterek, BTSO’nun Bursa’nın ekonomik gelişimindeki öncü rolünü güçlendirdiğini söyledi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş de BTSO’nun kuruluş yıl dönümünün, Bursa ticaretinin doğduğu noktalardan biri olan Kozahan’da kutlanmasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, tarihi çarşılar ve ticaret kültürünün kentin ekonomik gelişimindeki önemine dikkat çekti.