“Bursa kaçak yapı cenneti haline geldi”

ALİ ŞAHİN/BURSA

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi kentin çözüm bekleyen sorunlarından ‘Kaçak Yapılaşma’ ve ‘Kentsel Dönüşüm’ konusunda bir basın toplantısı düzenledi. Bursa’nın sorunlarının masaya yatırıldığı ve çözüm önerilerinin kamuoyu ile paylaşıldığı organizasyonda konuşan İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, “Bursa’da son dönemde kaçak inşaat kültürü oluştu. Kaçak yapılaşmaya göz yumulması, imar afları ve turizm gibi gerekçelerle ortaya yeni kaçak yapılar çıktı. Belediyelerimizin bu konuda acil çözümler üretmesi gerekli” dedi.

Sanayi tarafında da ciddi bir kaçak yapılaşma olduğunu belirten Erdem, “Tarım alanlarına yapılan fabrika, atöyle, depo gibi alanların dışında mevcut OSB’lerde de sundurma adı altında ruhsatlı binaya ilave olarak mühendislik hizmeti almadan üretilen yapılar mevcut. Bu alanlar da ileriki süreçte yanları kapatılarak üretim alanına dahil ediliyor. Kıymetli tarım arazilerinin önce depo olarak başlayıp bir üretim alanına dönüşümü tüm Bursa’nın gözü önünde oluyor. Mesela Kestel Soğuksu’da imar planları onaylanmamış, mahkeme süreci devam ederken ilgili kurumlara ‘müdahale edin’ başvurumuzun halen karşılık bulmaması düşündürücü” diye konuştu.

Bursa’nın kenti kaçak yapı cenneti haline getiren anlayışla mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Erdem, “Kaçak yapılaşma sorunu siyaset üstü bir yaklaşımla değerlendirilmeli. Bu suçun cezasının mutlaka ödeneceği vurgulanmalı ve caydırıcı cezaların hayata geçmesi gerekmekte. Ayrıca ruhsatlı yapılarda da olması gereken emsalin üzerinde imalatlar bulunuyor. Ruhsatlı yapılarımız kaçaksa mücadeleden bahsedemeyiz. Hukuksuz uygulamaların ilgili belediyelerce tespit edilip kaçak yapı işlemlerinin bir an önce başlaması en önemli uyarımız. Bunlarla ilgili sistemdeki aksaklıkları da giderecek gerekli düzenlemeler yapılmalı” dedi.

“Yapı stok envanteri oluşturulmalı”

Bursa’nın kentsel dönüşüm konusunda da ihtiyaç duyulan noktaya gelemediğini belirten Erdem, “Bursa’da ilk düğmeyi yanlış ilikleyerek planlama yapmadan, dönüşüme ihtiyacı olan bölgelerden değil, rantı bol olan bölgelerden başladık. Şehrimizde riskli yapı stokunun %65 olduğu öngörülüyor. Ancak elimizde bu konuda gerçek bir veri yok. Doğru veri olmadan doğru planlama yapamayız. JİCA ile yapılan zemin çalışmaları değerli ama tek başına yeterli değil. Yapı stokuna ilişkin de verilere ihtiyacımız var. Biz bu verileri sağlamak adına çalışmaya hazırız. 100 kişilik bir ekip ile Bursa merkez ilçelerinde 7-8 ay gibi bir süreçte yapı stok envanterini oluşturabiliriz. Ayrıca bu çalışma esnasında kaçak yapı envanteri de oluşturabiliriz. Zamanın çokça kıymetli olduğu bu konuda da ne yazık ki protokol yapma konusundaki talebimize bir dönüş alamadık” diye konuştu.

Bursa’da kent anayasasının ve 1/100000’lik planın önemine değinen Serdar Atilla Erdem bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu ancak planlanandan yavaş ilerlediğinin altını çizdi. Bursa’nın sürdürülebilir olarak büyümesi gerektiğini ve bunun için öncelikli olarak atıl sanayi alanlarının kullanımının sağlanmasının önceliklendirilmesi gerektiğini belirten Erdem, yeni sanayi alanları doğaya zarar vermeyecek bir alanda mevcutta şehir merkezinde kalan alanların taşınması ve bu bölgelerin rezerv konut alanı olarak bırakılması şartı ile oluşturulması gerektiğini söyledi.

Şehirde yeni sanayi bölgesi oluşturmak ile ilgili çalışmalarında Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılması gerektiğinin altını çizen Erdem Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bu tarz girişimlerin doğru olmadığını vurguladı.