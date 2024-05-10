Bursa Kalite Büyük Ödülü Aka Otomotiv’in oldu

EKONOMİ (BURSA) - İş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak, iyi uygulamaların diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1998 yılından bu yana Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde verilen Bursa Kalite Ödülleri sahiplerini buldu.

Bursa Almira Otel’de düzenlenen ödül töreninde 2023 Bursa Kalite Büyük Ödülü'ne AKA Otomotiv layık görülürken, 2023 Bursa Kalite Başarı Ödülü Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, 2023 Bursa Eğitimde Kalite Jüri Teşvik Ödülü ise Özel Arena Okulları'nın oldu. 2023 Bursa Kalite Büyük Ödülü'ne layık bulunan AKA Otomotiv’in ödülünü Genel Müdür Hüseyin Özden, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ve KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez’in elinden aldı.