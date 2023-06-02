Bursa Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

EKONOMİ (BURSA) - Kalite kültürü ve yaklaşımının ülkemizde yaygınlaştırılmasını, kalite çalışmalarının teşvik edilmesi sağlamak, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla 1998 yılından bu yana KalDer Bursa ve BUSİAD iş birliğinde EFQM Modeli'ne göre yürütülen Bursa Kalite Ödülü süreci tamamlandı. Törende Uray Sigorta, Can Metal ve Yildirim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022 Bursa Kalite Büyük Ödülü’ne layık bulunurken, Bandırma Belediyesi de 2022 Bursa Kalite Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

2022 Bursa Kalite Ödül süreci Ekim 2022’de ödüle başvuran kurumların eğitimi ile başlamıştı. Sürecin başlamasıyla başvurular alınarak kuruluşların EFQM Modeli eğitimleri gerçekleşti. Eğitimler sonrasında kurumların hazırlamış olduğu başvuru dokümanları, ödül sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almış deneyimli değerlendiriciler tarafından masa başında değerlendirildi. Nisan ayında kurumlara saha ziyareti yapıldı. Saha ziyareti sonrası değerlendiricilerin yaptığı son uzlaşım toplantı sonuçları Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulunda değerlendirilerek nihai kararı verilerek 2022 Bursa Kalite Ödül süreci tamamlandı. Ödül sonuçları 01 Haziran Perşembe akşamı Almira Otel’de düzenlenen törende açıklandı ve ödüller takdim edildi.