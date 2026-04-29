Bursa Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

EKONOMİ(BURSA) - KalDer Bursa ve Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde, EFQM Modeli esas alınarak yürütülen Bursa Kalite Ödülü programı kapsamında 2025 yılı sonuçları açıklandı. Almira Otel’de düzenlenen törende ödüller sahiplerine takdim edildi. Açıklanan sonuçlara göre; Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Bursa Kalite Büyük Ödülü, Arena Eğitim Kurumları Bursa Kalite Büyük Ödülü, BURFAŞ ise Bursa Kalite Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve iş mükemmelliği çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla 1998 yılından bu yana sürdürülen ödül sürecinde, başvuran kuruluşlar çok aşamalı bir değerlendirmeden geçti. Ekim 2025’te eğitimlerle başlayan süreçte kurumlar EFQM Modeli kapsamında hazırlıklarını tamamladı.

Öte yandan, ödül töreniyle eş zamanlı olarak düzenlenen 23. Kalite ve Başarı Sempozyumu, bu yıl “Kırılma Noktası” temasıyla gerçekleştirildi. İş dünyası, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, açılış konuşmalarını KalDer Bursa Şubesi Başkanı Serkan Ürkmez, BUSİAD Başkanı Tuncer Hatunoğlu, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay yaptı. Sempozyum kapsamında düzenlenen oturumlarda Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Recai Çakır ve Murathan Mungan katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, fuar alanında yer alan firmalar da ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı buldu.