Bursa kestanesi için umutlar yeşerdi

ALİ ŞAHİN/BURSA

İçeriği ile kış mevsiminin 'sağlık deposu' olarak bilinen ve hasadı tamamlanan Bursa kestanesi pazarlardaki yerini aldı. Enflasyona rağmen ürün fiyatında önemli bir atış gözlenmezken Üretici tarafında da geçen yıla benzer bir senaryo ortaya çıktı. Gal arısı sebebiyle yüzde 50’ye yakın bir oranda kayıp yaşansa da Bursa’da yine geçen seneki gibi 3 bin 500 ton dolayında hasat yapıldı. Gal arısı ile zirai mücadelenin çiftçi tarafında devam ettiğini belirten kestane üreticileri bu konuda Yalova Araştıma Enstitüsü ve Bursa Tarım İl Müdürlüğü nezdinde de önemli destekler verildiğini söyledi. Üreticiler, şehirdeki üniversitelerin bu konuda çiftçi ile daha fazla diyalog kurması ile gal arısı sorununa çözüm üretebileceklerine olan inancını belirtti.

“Rekoltede düşüş olmadı”

Kestane üretimi konusundaki merkez konumunu zirai hastalıklar ve gal arısı sebebiyle kaptıran Bursa’da kestane fidanlarının üretiminde sağlanan başarı ise umut oldu. Kestane üreticisi Mehmet Emin Baş, “Bu sene kestane hasadı iyiydi. Yeni ekilen genç ağaçların da meyve vermesi bu konuda bizleri sevindirdi. Bugün birçok köyde kestane üretimi yapılıyor ama bu konuda bazı kurumlarda bilgi eksiklikleri var. Bunların tamamlanması kestane üretimi için daha sağlıklı bir yol haritası çizmemiz adına önemli. Üretici ile temas kurmadan alınacak çözümler bu konuda bir işe yaramayacak. Ama bütün bunlara rağmen Tarım İl Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar önemli bir ivme kazandırdı. Rekoltede düşüş yok ve fiyatlar da üreticiyi memnun etti. Bütün bunlar kestane üretimi için önemli parametreler” dedi.

“Üretime ilgi artıyor”

Bursa’da üretimi azalmasına karşı ‘kestane şekeri’ dolayısıyla halen kestane üretiminde önemli bir yere sahip olan Bursa’da üründen elde edilen gelirin tekrar artmaya başlamasıyla ilginin de arttığını belirten Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan ise “Pazardaki fiyatlarda çok bir değişim olmadı. Bununla birlikte üretim kısmında da önemli bir değişim yok. Yine geçen yıla yakın ürün hasat edildi. Üreticilerimizin zirai alandaki hastalıklar ile mücadelesi de bir yandan sürüyor. Kısaca ‘bu yıl kestane üreticisi hasattan memnun’ diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Yeni yol haritası hazırlandı

Kestane Şekeri ile Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ne sahip olan Bursa’da ‘her geçen yıl azalan’ kestane üretiminin yükselmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesi de devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi, kestane üretiminin de eskiden olduğu gibi yüksek verimli hale getirilmesi için konunun tüm taraflarını bir araya getirdi. Toplantıda; Bursa’da kestane üretiminin giderek düşmesine yol açan dal kanseri, gal arısı, kök çürüklüğü gibi hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesinden üretimin desteklenmesine kadar tüm konular ele alındı. Eskiden Bursa’da çok fazla kestane üretilmesine rağmen son yıllarda bunun iyice azaldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu konuda, yapılan çalışmalar oldu ve biraz da mesafe alındı. Şehrin geleceğine katkı koymak adına ne yapabiliriz noktasında, konun tüm tarafları istişare yaptık. Yeni yol haritası hazırladık. Bundan sonra Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle sürecin iyileştirilmesi, özellikle kestanenin Bursa'dan temini noktasında altyapının daha da güçlendirilmesi için gereken çalışmaları hayata geçireceğiz” dedi.