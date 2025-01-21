Bursa, MCR 2030’a üye oldu

EKONOMİ/BURSA

Bursa’yı daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde 1792 kentin üye olduğu BM bünyesindeki Afet Risk Azaltma Ofisi tarafından başlatılan ‘Making Cities Resilience 2030’ (MCR2030) programına üye oldu. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından başvurulan programla, üye olan diğer ülkelerin kentleriyle çalışılarak, afet yönetiminde açık, şeffaf ve etkili mücadele sağlayacak bir yol haritasına da sahip olunacak. Ayrıca program kapsamında üye kentler arasında kullanılmakta olan donanım altyapısı, yazılım ve diğer teknik konular hakkında işbirliği de söz konusu olabilecek. Programa Türkiye’den üye olan 6 Büyükşehir Belediyesinden biri olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti afete dirençli hale getirme konusundaki kararlılığını sürdürecek.

Programın nihai hedefi

MCR2030 programı, yerel yönetimlerin afet risklerine karşı direnç kazanma yolculuğunda hangi noktada olduklarını anlamalarına katkı sağlayarak, riskleri azaltma ve afet direncini artırmaları için yol haritası sunuyor. Bu sayede oluşturulan ağ, şehirlerin güvenli, dirençli ve sürdürülebilir olmasının sağlanması yolunda yerel yönetimlere rehberlik ediyor.

MCR2030'un nihai hedefi, kentlerin 2030 yılına kadar kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlayarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11'in (SDG11), ‘Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek’ ve Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, Paris Anlaşması ve Yeni Kentsel Gündem dahil olmak üzere diğer küresel çerçevelerin gerçekleştirilmesine doğrudan katkıda bulunuyor.