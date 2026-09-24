Bursa Model Fabrika’ya SEGEM statüsü

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Model Fabrika (BMF), KOSGEB tarafından yürütülen Sektörel Gelişim Merkezi (SEGEM) Destek Programı kapsamında yeni bir statü kazandı. Programla merkezin personel, yazılım, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderlerinin desteklenmesi, hizmet çeşitliliği ve sürdürülebilirliğinin artırılması öngörülüyor. BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirilen Bursa Model Fabrika, işletmelere gerçek üretim ortamında deneyimsel öğrenme imkanı sunuyor. Firmaların üretim süreçleri analiz edilerek verimlilik kayıpları belirleniyor ve iyileştirme uygulamalarının doğrudan üretim sahasına aktarılması sağlanıyor. Merkez, “Öğren-Dönüş” yaklaşımıyla başta yalın üretim, dijital dönüşüm ve enerji verimliliği olmak üzere farklı alanlarda firmalara rehberlik ediyor.

113 işletmeye destek

Kurulduğu günden bu yana 113 işletmeye “Öğren-Dönüş” danışmanlığı sunan Bursa Model Fabrika, farkındalık eğitimleriyle 734 işletmeden 2 bin 871 çalışana ulaştı. Deneyimsel eğitimlerden ise 246 firma ve bin 226 çalışan yararlandı. Merkezde ayrıca bin 112 üniversite öğrencisine yalın üretim eğitimi verildi. Otomotiv, tekstil, makine, metal ve gıda başta olmak üzere farklı sektörlerden işletmelere hizmet veren BMF, üretim süreçlerinin sadeleştirilmesi, kaynakların daha etkin kullanılması ve dönüşüm kültürünün işletmelere yerleştirilmesine katkı sağlıyor.

“Daha fazla KOBİ’yi dönüşüme dahil edeceğiz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabet koşullarında firmaların maliyet ve kalite kadar teknolojiye uyum ve kaynak verimliliği alanlarında da güçlü olması gerektiğini belirtti. Bursa Model Fabrika’nın üretim sahasındaki kayıpları firmalarla birlikte tespit ederek dönüşümü işletmelerin kendi ortamlarında hayata geçirdiğini ifade eden Burkay, bugüne kadar elde edilen sonuçların modelin iş dünyası açısından değerini ortaya koyduğunu söyledi. Bursa Model Fabrika’nın SEGEM statüsü kazanmasıyla yeni bir gelişim dönemine girildiğini kaydeden Burkay, “KOSGEB’in SEGEM programıyla Bursa Model Fabrikamızın kapasitesini geliştirerek daha fazla KOBİ’mizi bu dönüşüm sürecine dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi. Burkay, desteklerle merkezin insan kaynağı, teknoloji altyapısı ve hizmet kapasitesinin güçlendirileceğini belirterek, firmalara kurumsallaşmadan teknoloji adaptasyonuna, yalın üretimden enerji verimliliğine kadar ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.