Bursa Nilüfer’de afetlere karşı güç birliği

EKONOMİ (BURSA) - Nilüfer Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AMEDER), Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) arasında yapılan “Afet Öncesi Eğitim, Afet Sonrası Acil Müdahale İçin İş Birliği Protokolü”, afetlere hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor. Anlaşma, Nilüfer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile bu kuruluşların koordineli biçimde çalışmasını, mahalle ölçeğinde afet bilincinin yaygınlaştırılmasını ve gönüllü eğitimlerinin artırılmasını öngörüyor. Sivil toplum temsilcilerinin yoğun katılımıyla Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki Nilüfer Barış Meclisi Salonu’nda gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, atılan imzaların sadece kurumsal bir iş birliği değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma çağrısı olduğunu vurguladı.

“En güçlü hazırlık dayanışmayla mümkün”

12 Kasım Afetlere Hazırlık Günü’nde bir araya gelmelerinin bu iş birliğine ayrı bir anlam kattığını belirten Nilüfer Belediye Başkan Şadi Özdemir, “Bu anlaşmayla, birbirine güvenen, birbirine omuz veren bir toplum olma sürecimizi güçlendiriyoruz. Afetlere karşı en güçlü hazırlık, bilgiyle, dayanışmayla ve gönüllülükle mümkündür” dedi. Başkan Özdemir, afetlere dayanıklı bir kent inşa etmenin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda bilinç, eğitim ve ortak irade gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bu protokol, mahallelerimizi hazırlıklı hale getirmek, gönüllü eğitimlerini yaygınlaştırmak ve olası bir afet sonrasında en hızlı, en doğru müdahaleyi yapabilmek için atılmış önemli bir adımdır. Nilüfer’de biz, dayanışmayı sadece zor zamanlarda değil, her zaman yaşatan bir kent olmak istiyoruz. Bugün attığımız imzalar, gelecekte kurtarılacak her canın, dokunulacak her hayatın teminatı olacaktır.”

Afet anında ilk gücün önce komşudan, mahallesindeki gönüllüden ve birlikte hareket etme bilincinden geldiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’de biz, dayanışmayı her zaman yaşatan bir kent olmak istiyoruz. Bugün attığımız imzalar, gelecekte kurtarılacak her canın, dokunulacak her hayatın teminatı olacaktır” dedi.