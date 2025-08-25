Bursa OSB, Uganda'nın sanayileşmesine örnek olacak

EKONOMİ (BURSA) - Uganda’da kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri için bilgi alışverişinde bulunmak ve olası iş birliği ile teknoloji transferi fırsatlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleşen ziyarete, Uganda Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu’nun yanı sıra, Uganda Ticaret, Sanayi ve Kooperatifler Bakanlığı Genel Sekreteri Lynette Boganza, Uganda Kalkınma Ajansı Yöneticisi Dr. Patrick Birungi katıldı. Ziyarete, Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay, Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım ile OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hısımcıl ev sahipliği yaptı. Konuk heyete Bursa OSB’nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay, Türkiye’nin ilk OSB’si olarak her zaman örnek alındıklarını söyledi. Bölgede tüm hizmetlerin OSB yönetimi tarafından sağlandığını belirten Burkay, bu sistemin sürdürülebilirlik açısından büyük avantajlar sunduğuna dikkat çekti. Burkay, “Bölgemizde, elektrikten doğalgaza kadar tüm altyapı hizmetleri OSB Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilerek sanayimize en iyi şartlarda üretim yapabilme imkanı sunuluyor” diyerek yapının hem ekonomik hem de yönetsel anlamda güçlü bir model sunduğunu ifade etti. Sanayileşmenin ekonomik büyümeyi de beraberinde getirdiğini dile getiren Burkay, “Ülkelerin sanayileşme süreci ne kadar hızlanırsa, kalkınma düzeyleri de o kadar hızlı gerçekleşir” dedi. Bursa modelinin başarısı sayesinde ülke genelinde kurulan tüm organize sanayi bölgesinin başarıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Burkay, “Eğer bu tecrübemiz sizlere bir katkı sunarsa, bizler için en büyük mutluluk bu olur” ifadelerini kullandı.

Uganda Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Nusura Tiperu da “Bursa’da kurmuş olan bu sistemin aynısını ya da çok benzerini kendi ülkemizde de yapılandırmak isteriz. Aynı zamanda Uganda'daki sanayinin kalkınması için de bir iş birliği içerisinde olmaya hazırız” açıklamasında bulundu. Heyet Bursa OSB’deki sunumun ardından Atık Su Arıtma Tesisi, Bursa OSB İtfaiyesi, Ottoman Tekstil, Şahince Otomotiv fabrikalarına ziyaretler gerçekleştirip buralarda incelemelerde bulundular.