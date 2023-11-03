BURSA OSB VE BOSİAD’dan 100. Yıl Hatıra Ormanı

EKONOMİ (BURSA) - Fidan dikme törenine Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, BOSİAD Başkan Yardımcısı Özgür Şahin, Bursa OSB Müdürü Osman Yıldırım ile sanayiciler katıldı.

Törende konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesinin Cumhuriyet’in ilanı ile taçlandığını belirterek, “Bağımsızlık düşüncesi ile inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti, istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseridir. Biz de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına minnet borçluyuz. Vatan uğruna şehit olmuş, gazi olmuş tüm kahramanlarımıza bu vesile ile minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizden sonraki nesillerin de başarılarıyla ülkemizi ekonomik anlamda daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum. Kahramanlıklarla dolu Milli Mücadele ruhunun neticesi olan Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesiyle Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve BOSİAD olarak Mudanya Ahmetbey’de on bin ağaçlık 100. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da “Bizim ihtişamlı tarihimiz, tüm dünyanın görmüş olduğu en eski medeniyetlerden süzülerek gelmiştir. En muhteşem ve zengin varlığımızdır. Çünkü kökeninde evrensel iyilik ve sevgi vardır. Batılıların ve bazı eski sömürgecilerin ‘geri kalmış ülkeler’, ‘gelişmemiş ülkeler’ sözlerine itibar etmeyiniz. İnsaniyet, insan olmak konusunda hepsinden daha ileri noktadayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da çok büyük başarılar ortaya koyacak ve ülkemizi çok daha iyi konumlara getireceğiz. Ülkemizin gençlerine güveniyorum. Bugün diktiğimiz bu fidanlar, 100 yıllık bir Çınar’a dönüşen Cumhuriyetimiz gibi nice yıllar yaşayıp orman olsun. Yaşasın Cumhuriyet” dedi. Konuşmaların ardından Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarına can suyu verildi.