Bursa OSB’de Hüseyin Durmaz güven tazeledi

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’nin ilk ve örnek organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin (Bursa OSB) 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda yapılan seçimde Hüseyin Durmaz güven tazeleyerek yeniden Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Divan Başkanlığını Ali Uğur’un, Divan Kurulu Üyeliklerini de Hasan Candan ile Özgür Şahin’in yaptığı genel kurula önceki dönem Devlet Bakanı Cavit Çağlar başta olmak üzere BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu ile çok sayıda Bölge Sanayicisi katıldı.

Genel Kurulun açılışında konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, geride kalan 4 yıllık sürede yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 219 üyenin oy kullandığı ve 1 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde 151 oy Hüseyin Durmaz’ın listesi, 67 oy da Metin Şahin’in listesi aldı ve seçim sonucu Hüseyin Durmaz yeniden Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Hüseyin Durmaz’ın yönetiminde Abdullah Burkay, Sühendam Urbay, Mustafa Gökşimşek, Kadri Uğur yer aldı.