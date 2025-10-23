Bursa OSB’leri enerjide ortak vizyon için buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’daki organize sanayi bölgeleri, BOSBİR Enerji Üretim A.Ş. toplantısında Nilüfer OSB ev sahipliğinde bir araya geldi. Kent sanayisinin omurgasını oluşturan OSB’ler, bu kez mekânsal planlama, enerji yönetimi ve sürdürülebilir sanayi politikaları başlıklarında ortak vizyon oluşturmak amacıyla buluştu. Toplantıya BTSO Başkanı İbrahim Burkay, NOSAB Başkanı Erol Gülmez, Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, Uludağ OSB Başkanı Enes Çelik, DOSAB Başkanı Levent Eski, Barakfakih OSB Başkanı Erdoğan Akyıldız, Yenişehir Belediye Başkanı ve Yenişehir OSB Başkanı Ercan Özel ile OSB bölge müdürleri katıldı. Toplantıda sanayi bölgelerinin büyüme alanları, enerji verimliliği, ortak üretim yatırımları ve çevresel sürdürülebilirlik konularında değerlendirmelerde bulundu. Özellikle BOSBİR çatısı altında yürütülebilecek ortak enerji projeleri ve kaynak paylaşım modelleri, gündemin öne çıkan maddeleri arasında yer aldı. Katılımcı OSB temsilcileri, enerji maliyetlerinin arttığı bu dönemde ortak hareket etmenin rekabet gücünü korumada kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. BOSBİR çatısı altında geliştirilecek enerji iş birliklerinin yakın zamanda somut projelere dönüşmesi bekleniyor. Toplantı sonunda alınan kararlar doğrultusunda, önümüzdeki aylarda yeni yatırım ve planlama adımlarının atılması planlanıyor.