Bursa sanayisi ihracatta düşüş bekliyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Ekim 2023’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan firmalar, bir önceki çeyreğe göre performanslarının ortalama olarak iyileştiğini belirttiler. Bununla birlikte firmalar, söz konusu iyileşme eğiliminin, gelecek 6 aylık süre içinde zayıflayabileceği beklentisine sahip olduğunu vurguladı. Ankete katılan firmalar, önümüzdeki 3 ayda, mevcut istihdam görünümünü koruyacağını ama gelecek 6 ayda işçilik maliyetinde artış olacağı yönünde birleşti. Ankette firmaların, gelecek 12 ayda, geçmiş 12 aya kıyasla, makine-teçhizat yatırımlarının çeyrek bazında gerilediği gözlemlendi.

“Yüksek ÜFE beklentisi sürüyor”

İhracat yapan firmaların, son 3 aylık siparişlerinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak zayıflama yönünde değişim gösterdiği ankette, eğilimin gelecek 3 ay için de sürmesinin beklendiği belirtildi. Ankete katılan firmaların ciddi bir faiz riski altında olmasa da ortalama olarak faiz riski bir önceki çeyreğe göre yükseliş gösterdi. Kur riski ise ortalama olarak bir önceki çeyreğe göre azalış yönünde değişti. Firmaların karlılık düzeylerinde bir önceki çeyreğe nazaran ortalama olarak artış yönünde bir değişimin söz konusu olduğu ankette, döviz kurundaki değişimlerin satış fiyatlarını etkileme hızının, güçlü şekilde koruduğu görüldü. Ankete katılan firmalar için gelecek 3 aya ilişkin satış fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre değişimi, ortalama olarak azalış yönünde oldu. Firmaların yıl sonu yıllık üretici fiyatları enflasyonu beklentisi yüksekliğini korudu.

“Çözüm sandığımızdan zor olacak”

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Seçim sonrası ekonomi yönetiminin ve anlayışının değişmesinin iş dünyasında olumlu karşılandı. Ancak, dünyadaki ekonomik ve siyasi sorunlar ile bizden kaynaklanan sorunların çözümü, sandığımızdan daha zor olacak gibi görünüyor. Ankette ihracata yönelik olumsuz beklenti bizi rahatsız etti. Bursa ve Türkiye ihracat ile gelişebilir. Artan faizlerin üretim ve ihracatı olumsuz etkilememesi için uygulanmaya çalışılan çözümlerin hızlandırmasını bekliyoruz. Bursa iş dünyası olarak finansa ulaşımda önümüzde engeller olmazsa yolumuzun açık olduğunu biliyoruz” dedi.