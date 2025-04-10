Bursa sanayisinde yatırımlar yeniden hız kazanıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Geçen yıl yaşanan finansmana erişim zorlukları ve nakit akışı problemleri nedeniyle, Bursa iş dünyası yeni yatırımlar konusunda temkinli davrandı. Bursa iş dünyası yetkilileri, 2024’te yaşanan yüksek enflasyon, artan maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından, 2025 için ise umut verici gelişmeler beklediklerini belirten ifadeler kullandı. Faizlerin düşmesi ve finansmana erişimin kolaylaşması yönündeki beklenti ve bu yöndeki politikaların da etkisiyle birçok firma, 2025 yılının ikinci yarısını yatırım ve büyüme planları için daha uygun bir dönem olarak değerlendirdi. Bu doğrultuda birçok üretici yatırım için hazırlık yaparken bazı firmalar ise yeni tesisleri devreye aldı. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, yıllık cari dengeye 12 milyar dolarlık katkı sağlayacağını açıkladığı yatırımlar arasında da Bursa'da faaliyet gösteren otomotiv devi Tofaş'ın yeni nesil ticari araç üretimi kapsamında 468 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtilmişti. Bursa merkezli Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi’nin Balıkesir’da hayata geçireceği 1.4 milyar dolarlık PTA (saf tereftalik asit) üretimi yatırımı da yine aynı listede yer almıştı. Bursa’da tesis yatırımlarının devam ettiği en önemli nokta olan TEKNOSAB’da da fabrikalar yükselmeye devam ediyor. Bölgede şu anda 15 firma üretime başladı. 2025’in ilk yarısına kadar burada üretim yapan firma sayısının 37’ye, istihdam 5 bin 500’e, yapılan yatırım tutarının da 50 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

Tekstilde katma değer yükseliyor

Şehirde ihracat yapan firmalar, yurtdışına açılmanın yanı sıra, dijital dönüşüm, verimlilik ve teknolojik yatırımlarla rekabet güçlerini artırmaya odaklanırken, yeni ve daha katma değerli ürünler geliştirmek adına da Ar-Ge yatırımlarına hız verdi. Bu firmalar arasında yer alan Durak Tekstil, teknik ipliklerde gerçekleştirdiği AR-GE yatırımlarıyla, dikiş ve nakış ipliklerinin kullanım alanını genişletmeyi hedeflediğini vurguladı. Şirketin geliştirdiği SilverPro, Bug-Safe, Polystrong IR gibi ürünler; otomotiv, medikal ve güvenlik sektörlerinde fark yaratırken, global pazarda marka bilinirliğinin artmasını sağladı. Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, global pazarlarda marka bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Ar-Ge’ye yıllık ciromuzun yüzde 5’inden fazlasını ayırıyoruz. Bu oran, Türkiye tekstil sektörü ortalamasının iki katından fazla” ifadelerini kullandı.

Tekstil sektöründe özellikle nitelikli ürün üretmek adına yapılan yatırımlara Bursa’da bir örnek de Kayaoğlu Tekstil’den geldi. Dünya markalarına kumaş üretimi yapan Kayaoğlu Tekstil, yaptığı yatırımla raşel örme üretimine başladı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde mevcut 4 bin metrekarelik üretim alanlarına ilave olarak 2 bin 400 metrekarelik yeni bir tesis hayata geçirdiklerini belirten Kayaoğlu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kayaoğlu, “Yaptığımız yeni yatırımla Rocco markası altında raşel örme alanında faaliyete başladık. Makine kurulumlarımız büyük oranda bitti ve üretim yapıyoruz. Aldığımız diğer makinelerin de kurulumu ile orada aylık 100 ton üretim kapasitesine ulaşacağız ki bu da raşel tarafı için ciddi bir rakam. Ayrıca son yatırımlarımızla birlikte bazı ürünlerdeki ihracatımız kilogram başına 10 dolar seviyesinden çok daha yukarılara çıkacak” dedi.

Yeni tesisler devreye alınıyor

Tüm üretim opreayonunu tek noktada toplamak adına tesis ve verimlilik yatırımı yapan Astin Yatak da Bursa’da yatırıma hızlı başlayan firmalardan oldu. 10 bin metrekerelik tesisi ile üretim kapasitesini iki katına çıkararak sektörünün Bursa’daki en yüksek kapasitelerinden birine ulaşan firma ayrıca mevcuttaki yatak, baza ve başlık üretiminin yanı sıra; komodin, bench, puf, bebek yatağı, silikon yastık, yorgan, alez somya, ranza gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip oldu. Bursa’dan ulusal bir yatak markası çıkarmak adına yatırıma devam ettiklerini belirten Astin Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Çelek, “Yeni entegre tesisimiz 10 bin metrekarelik üretim alanıyla aslında bize üretim kapasitemizi artırmanın yanı sıra farklı avantajlar da sunacak. Yalınlaşma stratejimize paralel olarak şirket içindeki lojistik operasyonları minimalize edecek biçimde tasarladığımız yeni üretim tesisimiz kalite standartlarımızı da yukarıya taşırken sertifikasyon süreçlerinde elimizi güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

5. tesislerini yakın zamanda devreye aldıklarını söyleyen Fenese Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Gülseven, “Devreye aldığımız 5. lokasyonumuzla operasyonumuzadaki istihdamı 300 kişinin üzerine çıkardık. Bu tesisle toplam üretim alanımız da 20 bin metrekareyi aştı. Aynı zamanda bu tesis büyük tonajlı preslerle otomotiv sektöründe hatırı sayılır bir üretim hacmine sahip olacağız. Bu yatırımları hazmettikten sonra bütün lokasyonları tek noktada toplayabiliriz. Ama onun için hem uygun yatırım ikliminin oluşması hem de mevcut arazi ve inşaat maliyetlerinin makul seviyeye gelmesi gerekli” dedi.