Bursa, su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya

ALİ ŞAHİN/BURSA

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, kentteki çevresel sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri su kaynaklarının azalması ve su tasarrufunun hayati önem taşıması oldu. Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Şen, toplantıda yaptığı açıklamada, Bursa’nın su kaynakları açısından kritik bir eşiğe geldiğini belirterek, suyun verimli kullanımı için acil önlemler alınması gerektiğini vurgularken "2050 yılında Bursa’nın nüfusunun 5 milyona ulaşması bekleniyor. Peki, su kaynaklarımız bu talebi karşılamaya yeterli mi? Özellikle tarımda kullanılan su miktarına dair güncel ve net verilere ulaşamıyoruz. Bu verileri sağlayıp doğru bir planlamaya ihtiyacımız var. Ancak mevcut su kıtlığına baktığımızda, gelecek için endişelenmemiz gerektiği açık. Bursa su fakiri olma yolunda ilerliyor" dedi.



Şehirde su israfının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Şen, "Bilinçsiz tarımsal sulama büyük bir problem. Damla sulama gibi verimli sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması şart. Ayrıca, arıtılmış atık suların ileri arıtma süreçlerinden geçirilerek tekrar kullanıma kazandırılması gerekiyor. Bu suları sanayideki üretim sürecinde yeniden kullanabiliriz. Ya da alternatif alanlarda sulama suyu olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca birleşik deşarjların da şehrimizde varlığı bir gerçek. Bu deşarjların da ayrılmasını ağlamalıyız. Eğer bu önlemleri hayata geçirmezsek, hem sanayimizin hem de tarımın geleceği büyük tehlike altında olacak" ifadelerini kullandı.

“Sanayiden bireylere kadar herkes sorumlu”

Bursa’nın en büyük çevresel problemlerinden biri olarak gösterilen Nilüfer Çayı’na da değinen Şen, "Bir projeksiyon oluşturduk. Nilüfer Çayı’na önemli miktarda arıtılmış su debisi veriyoruz ancak tarımsal ve sanayi kaynaklı kirlilik hala büyük bir sorun. Nilüfer çayının çıkış debisi ile arıtılmış su debisi arasında ciddi bir fark var. Şehrimizde çok iyi diyebileceğimiz arıtma tesisleri mevcut. Ama arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması gerekli. Atık sular ileri arıtma teknikleriyle geri kazanılmalı ve yetki karmaşasının da son bulması adına Nilüfer Çayı özel çevre koruma bölgesi ilan edilmeli. Ayrıca özel sektör tarafından yürütülen artıma tesislerinin çıkışındaki SAİS ve SEÖS yazılımlarının mutlaka kamu kontrolüne geçerek bu alandaki manipülasyonları sona erdirmeliyiz” dedi.

Suyun verimli kullanılması ve korunması için herkesin bilinçlenmesi gerektiğini belirten Mehmet Şen, suyun yalnızca içme ve kullanma açısından değil, ekosistemin devamlılığı için de kritik bir unsur olduğunu belirterek, "Bursa'da yaşayan herkesin su tasarrufu konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Fabrikalardan bireylere kadar herkesin sorumluluğu var. Eğer bugün harekete geçmezsek, gelecekte Bursa’da su krizinin çok daha derinleştiğini görebiliriz. Bu yüzden, su tasarrufu moduna girmemiz artık bir seçenek değil, zorunluluktur" ifadelerini kullandı.