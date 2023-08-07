Bursa susuzluğa karşı tedbirleri sıkılaştırıyor

ALİ ŞAHİN

BURSA - Bursa’da son dönemlerde yaşanan en kurak kış mevsiminin geride kalmasının ardından şehirdeki olası susuzluk problemine karşın adımlar atılmaya devam ediyor. Doğancı ve Nilüfer Barajları ile pınar kaynaklarından gelen su ile ana şebekenin beslendiği Bursa’da kayıp kaçak oranı da yüzde 20’lerin altına indirildi. Şehirdeki barajlarda su seviyelerinin azaldığı anlarda devreye alınan derin su kuyularının sayısı da 155’e çıktı.

Şehirdeki derin su kuyularından çıkarılan suyun şebekeye daha temiz biçimde aktarılması adına yatırımlarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi son olarak Vakıf Mahallesi’nde 110 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni devreye aldı. Derin kuyulardan gelen suyu, şebeke suyu kalitesine getirecek olan tesis, günlük 43 bin 200 metreküp kapasiteye sahip ve yaklaşık 300 bin kişiye hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Demirtaş’ta da 150 milyon TL’lik yatırımla bir tesis daha inşa edilmesi için çalışmalarına başladı.

“Önceliğimiz baraj suları”

Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 85'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını söyledi. Sayısını 155’e çıkardıkları derin kuyular sayesinde yaz mevsiminde kuraklığa karşı çözüm ürettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, söz konusu kuyularda yılda 55 milyon metreküp kapasiteli su bulunduğunu ancak önceliklerinin içme suyu ihtiyacının tamamen barajlardan karşılanması olduğunu vurgularken, “Bu tesisimiz kurak dönemlerde şebekemiz için bir emniyet sibobu olacak” dedi. Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya ulaştırılması için de çalışmaların hızlandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Çınarcık Barajı sayesinde 2060 yılına kadar içme suyu sorununu konuşmayacağız. Yaklaşık 150 milyon Euro’luk bir iş. Söz verdik inşallah 2025’in ikinci yarısında bu suyu Bursa’nın mevcut su envanterine katacağız” diye konuştu.