Bursa Tarım Fuarı 23.’ncü kez kapılarını açtı

EKONOMİ / BURSA

Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarıyla buluşturmayı amaçlayan Bursa Tarım Fuarı, bu yıl 23. kez kapılarını açtı. Bursa Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası ile sektör kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon, Türk yerli üreticilerini küresel pazarlarla bir araya getirecek. Fuar kapsamında Gana Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Bakanlığı Bakan Yardımcısı’nın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Bulgaristan ve Sırbistan’ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeden bin 200’ün üzerinde alım heyeti, yatırımcı ve çiftçi Bursa’da ağırlanacak.

“Fuar bin 200’ün üzerinde alım heyetini ağırlıyor”

Tarım ve hayvancılık alanındaki güncel teknolojilerin ve yenilikçi ekipmanların tanıtıldığı fuarın açılış konuşmasını Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Matlı yaptı. Matlı konuşmasında Bursa’yı uluslararası ticaretin güçlü buluşma noktalarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Amacımız, Türk tarım sektörünün üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımak ve kalıcı ticari köprüler kurmaktır” dedi. Fuar, Gana’dan üst düzey resmi katılımın yanı sıra Mısır, Ürdün, Lübnan, Tunus, Cezayir ve Kosova gibi pek çok ülkeden bin 200’ün üzerinde alım heyetini de misafir ediyor.

“Tarım ve hayvancılık teknolojileri bir arada”

Sektörün farklı alanlarından çok sayıda paydaşın katılımıyla düzenlenen fuarda; tarım, hayvancılık, süt ve sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, canlı hayvan ve tarımsal makineler başta olmak üzere çok sayıda ürün ve hizmet sergilenecek. Tarımsal mekanizasyondan hayvancılık ekipmanlarına kadar geniş bir ürün seçeneğini ziyaretçilerle buluşturan organizasyon, üreticilere ürünlerini ve geliştirdikleri yenilikçi teknolojileri tanıtma fırsatı sunacak. Fuarın, üreticiler ile yurt içinden ve yurt dışından gelen alıcılar arasında yeni ticari bağlantıların kurulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

“Fuarda, panel ve yarışmalar düzenlenecek”

Bursa Tarım Fuarı kapsamında sektörün geleceğine yönelik farklı konu başlıklarında zirveler, paneller ve yarışmalar da gerçekleştirilecek. Etkinliklerde yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler, alanında uzman isimler ve sektör temsilcileri konuşmacı olarak yer alacak. Tarım ve hayvancılık alanındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı organizasyon, sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyim paylaşımına da zemin hazırlayacak.