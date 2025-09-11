Bursa, tasarım ve Ar-Ge ile teknolojiye yön veriyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da ihracat ve inovasyon odaklı üretime destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı 12 yılda 23’ten 169’a yükseldi. Kentte 2014 yılında yalnızca 23 olan merkez sayısı hızla arttı. Bugün Bursa’da 137 Ar-Ge merkezi ve 32 tasarım merkezi bulunuyor. Bu merkezlerin büyük çoğunluğu Bursa’nın üretim üsleri olan OSB’lerde yer alıyor. Türkiye’nin en önemli otomotiv üretim merkezlerinden olan Bursa’da, otomotiv ve otomotiv yan sanayisine yönelik 59 Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Tofaş, Oyak Renault, Bosch, Karsan gibi büyük oyuncuların Ar-Ge merkezleri Bursa’da bulunuyor. Bunun yanında 24 makine ve teçhizat imalatı, 18 tekstil, ayrıca bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden gıdaya, enerjiden mobilyaya kadar pek çok farklı sektörde 36 Ar-Ge merkezi sanayiye hizmet veriyor. Tasarım merkezleri de kentin üretim gücünü destekliyor. Bursa’da otomotiv ve otomotiv yan sanayisinde 16, makine ve teçhizat imalatında 4, tekstil sektöründe 4 ve mobilyadan mühendisliğe kadar farklı alanlarda 8 tasarım merkezi bulunuyor. Bursa, Ar-Ge merkezleri sayısıyla Türkiye’de 4’üncü, tasarım merkezleri sayısıyla ise 3’üncü sırada yer alıyor.

Kente katkıları büyük

Bursa’daki Ar-Ge ve tasarım merkezleri yalnızca sektörlere değil, kentin sosyal ve ekonomik yapısına da önemli katkılar sağlıyor. Nitelikli istihdam, üniversite–sanayi iş birlikleri ve katma değerli ihracat ile Bursa, Türkiye’nin inovasyon üssü haline geliyor. Sanayi ve teknoloji yatırımlarını sürdüren kent, Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayesinde hem Türkiye’nin küresel rekabetteki gücünü artırıyor hem de geleceğin teknolojilerine yön veriyor. Otomotiv sektöründe elektrikli ve otonom araç teknolojileri, makine sektöründe enerji verimliliği ve akıllı üretim sistemleri, tekstilde inovatif kumaş ve sürdürülebilir boyama teknikleri ön plana çıkarken; gıda, yazılım ve kimya gibi farklı alanlardaki merkezler de yeşil dönüşüm ve yüksek katma değerli ihracat için projeler geliştiriyor.

Firmalar rekabeti küresele taşıdı

Beyçelik Holding bünyesinde biri rüzgâr türbini kule üretimi alanında, 4’ü ise otomotiv yan sanayi alanında olmak üzere toplam 4 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Holding bünyesinde bir de tasarım merkezi bulunuyor. Rüzgar türbini kule üretimi, kalıp ve teçhizat üretimi ve şasi mekanizmaları üretimi faaliyeti gösteren 3 Ar-Ge Merkezi ise kendi sektörlerinde ve alanlarında ilk Ar-Ge Merkezi olma özelliğini taşıyor. Cirosunun yüzde 5’ini Ar-Ge alanına ayıran Ermaksan, 10 bin metrekarelik Ar-Ge merkezinde fiber lazer teknolojileri, yeni makine modelleri, Endüstri 4.0 uygulamaları ve eklemeli imalat (3D yazıcı) gibi ileri teknolojilere yönelik projeler yürütüyor. Demirtaş OSB’de faaliyet gösteren Işıksoy Tekstil de döngüsel ekonomiye odaklanmış durumda. Üretim süreçlerinden kaynaklanan atıkları geri dönüşüme kazandıran firma, su tüketimini ise en aza indirerek sürdürülebilir üretimi destekliyor.

Ar-Ge merkezlerinin büyük çoğunluğu OSB’lerde

Bursa OSB’de Beyçelik Gestamp, Durmazlar, Coşkunöz, Bosch, Mako, Oyak Renault, Odelo, Rollmech, Feka Otomotiv, Ermaksan, Baykal Makine, SKT, Diniz Adient, Çemtaş, Korteks, Rudolf Duraner, Üçge, Çelik Form, FKT Koltuk, Coşkunöz Metal, Burçelik, İnoksan, Emko, İğrek Makine, Coats, Haksan gibi firmalar Ar-Ge’leriyle ekonomiye katkı sağlıyor. Demirtaş OSB’de de Maysan Mando, Grammer, Valeo, Tofaş, Ermetal, B-Plas, Işıksoy, Teknik Malzeme, Bursalı Tekstil, Polyteks, Evinoks, Kaplanlar, Aktaş, Floteks, FSS Fren, A-Plas, SYK Tekstil gibi firmaların Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Toksan, Martur, Fompak, Orau Orhan Otomotiv, Mastaş, AES Makine, Doğu Pres, Formflex, Etka-D gibi firmaların Ar-Ge merkezleri Nilüfer OSB’de bulunuyor. Hasanağa OSB’de Yeşilova, Angst Pfister, Akyapak, Sazcılar, Karsan, Erbab, Frudenberg gibi firmalar Ar-Ge faaliyeti yürütüyor. TEKNOSAB’da Beyçelik Gestamp, Yamas Yaşar Makine ve PMS firmalarının Ar-Ge merkezi faaliyette. Uludağ OSB’de Akbaşlar Tekstil ile Ergin otomasyon, İnegöl OSB’de Sanko ve Küçükçalık, Kestel OSB’de Elyaf Tekstil, İbraş, ve Sözal Kimya, Kayapa OSB’de Oskim, Barida Makine ile Ünver Group, MKP OSB’de ise Eralp Kazan’ın Ar-Ge merkezleri bulunuyor.

Burkay: “Çeşitlilik Bursa’yı yukarı taşıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, birçok farklı alanda Ar-Ge ve tasarım odaklı çalışmaların yürütüldüğünü dile getirerek, “Bu çeşitlilik, Bursa'nın üretim merkezi kimliğinin yanında çok disiplinli bir inovasyon üssü haline geldiğini de gösteriyor. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan nitelikli insan kaynağı firmaların iç pazarda daha çevik, dış pazarda daha rekabetçi olmasını sağlıyor. Kompozit malzemelerden teknik tekstile, otomotivden ileri mühendisliğe geniş bir alanda faaliyet gösteren bu merkezler, Bursa'nın ürettiğini geliştiren, farklılaştıran ve markalaştıran bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Bu dönüşüm, şehrimizin küresel ölçekte rekabet gücünü sürdürülebilir hale getiriyor” diye konuştu.

OSB’ler Ar-Ge üsleri oluyor

Demirtaş OSB’de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın vizyonuyla kurulan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), iki ayrı mükemmeliyet merkezi ile tekstil, kompozit, otomotiv ve kimya sektörü başta olmak üzere Ar-Ge odaklı çalışmalar yürütüyor. Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) da firmalara bu alanda rehberlik ediyor. Ayrıca Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk üretim ve ihracat merkezi olarak planlanan ve yapımı devam eden TEKNOSAB’da da gelişen teknolojilere uygun teknoloji geliştirme merkezleri, araştırma merkezleri ve kümelenmeler kurulması planlanıyor.