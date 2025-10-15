Bursa TB Başkanı Matlı: “Bursa’yı tarım ve gıdada küresel bir cazibe merkezi yapacağız”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kentin sanayi, tarım ve gıda sektörlerindeki güçlü performansına dikkat çekerek, Bursa’nın Türkiye ekonomisinin en stratejik üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Matlı, “Bursa’yı tarım ve gıdada küresel bir cazibe merkezi yapacağız” dedi. 2024 yılı dış ticaret verilerine göre Bursa’nın ihracatı 12 milyar 357 milyon dolar, ithalatı ise 9 milyar 584 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece şehir, yaklaşık 22 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye’nin ekonomik olarak en güçlü ilk beş ili arasında yer aldı. Özer Matlı, “Otomotiv, tekstil, makine ve gıda sanayilerinde yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de söz sahibiyiz” dedi. Bursa, 369 bin hektarı aşan tarım alanı ve yaklaşık 2 milyar dolarlık tarımsal ihracat potansiyeliyle Türkiye’nin önde gelen tarım merkezlerinden biri konumunda. Türkiye’de üretilen ahududunun yüzde 85’inin, böğürtlenin yüzde 70’inin, salçalık domatesin yüzde 26’sının ve sofralık zeytinin yüzde 25’inin Bursa’da yetiştirildiğine işaret eden Matlı, “Bu veriler Bursa’nın yalnızca sanayi değil, tarımsal üretimde de öncü şehir olduğunu açıkça gösteriyor. Tarımsal çeşitlilik açısından yatırımcılar için son derece cazip bir coğrafyadayız” diye konuştu.

“Gıda sektörü, otomotivin ardından ikinci büyük güç”

Özer Matlı, Bursa’nın konserve, salça, meşrubat, doğal kaynak suyu, reçel, turşu ve dondurulmuş gıda üretiminde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Gıda sektörünün otomotivin ardından Bursa ekonomisine en fazla katma değeri sağlayan ikinci sektör olduğuna vurgu yapan Özer Matlı, “Son 10 yılda Bursa’da gıda, tarım ve hayvancılık işletmeleri kent ekonomisine 120 milyar TL’nin üzerinde katkı sağladı. Bu tablo, Bursa’nın üretim gücünün çok yönlü olduğunu gösteriyor. İSO 500 listesinde Bursa’dan 31 firma yer alırken, bunların 11’i Bursa Ticaret Borsası üyesi gıda ve tarım firmaları. İSO İkinci 500 listesinde ise 37 firmadan 9’u yine BTB üyesi. Toplamda 20 büyük gıda markasının Türkiye’nin ilk 1000 sanayi kuruluşu arasında bulunması, Bursa’nın bu alandaki gücünü perçinliyor” dedi.

Yeni hedef: Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Matlı, Bursa’nın halen bir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) sahip olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirterek, BTB olarak bu stratejik yatırımı hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını, Bursa’yı tarım ve gıda sanayisinde küresel bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ekonomik yatırımların yanı sıra sosyal projelere de önem verdiklerini belirten Matlı, mülkiyeti Bursa Ticaret Borsası’na ait ET-BA Kombina Et Tesisi’nin 66 dönümlük arazisinde, yaklaşık 3 milyar TL’lik konut, yaşam sokağı ve alışveriş merkezinden oluşan bir yatırıma hazırlandıklarını açıkladı. Matlı, “Bu proje sadece ekonomik değil, toplumsal fayda sağlayacak, şehir yaşamına değer katacak bir yatırım olacak” diye konuştu.