Bursa TB, işlem hacmini yüzde 39 artırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB) Ocak-Haziran dönemine ilişkin tescil işlem hacmi rakamlarını açıklandı. Yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme performansı sergilediklerini belirten ve rakamları açıklayan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “2023 yılında Ocak-Haziran aylarını kapsayan dönemde 13 milyar 379 milyon lira işlem hacmi gerçekleştirmiştik. 2024 yılının aynı döneminde ise tescil işlem hacmini yüzde 39 artışla 18 milyar 609 milyon liraya yükseldi” ifadelerini kullandı.

Yılın ilk yarısında en çok işlem gören ürünleri de açıklayan Başkan Matlı, “Borsa kotasyonuna tabi ürünler arasında yer alan, Bursa’nın en önemli tarımsal marka değerlerinden zeytin, 5 milyar 760 milyon liralık hacimle ilk sırada yer aldı. Zeytini 2 milyar 356 milyon lira ile canlı hayvan, 2 milyar 218 milyon lira ile yaş sebze-meyve, 2 milyar 181 milyon lira ile et ve 915 milyon lira ile mısır izledi. Borsa olarak hedefimiz, bir asra ulaşan tecrübemiz ve altyapımızla, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlarla üyelerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak ve bölge ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmektir” dedi.

TÜRİB Elektronik Ürün Piyasası’nda Ocak-Haziran döneminde Bursa TB acente kaydındaki müşteri işlem hacminin 521 milyon 130 bin lira olarak gerçekleştiğini açıklayan Matlı, yılın ilk 6 ayındaki işlem hacmiyle diğer borsalar arasında alımda 7. sırada yer alma başarısı gösterdiklerini vurguladı. Bursa TB acente kaydındaki müşteri sayısını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artırarak TÜRİB’deki güçlü varlıklarını pekiştirdiklerinin altını çizen Matlı, bu dönemde acente kaydındaki müşterilerin en çok işlem gerçekleştirdiği ürünlerin sırasıyla mısır, arpa, buğday ve zeytin olduğunu kaydetti.