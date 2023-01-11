Bursa TB Laboratuvar ve Depoculuk AŞ.’nin 7. şubesi Bandırma’da açıldı

BURSA (EKONOMİ) - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi, ülkemizde her geçen gün gelişen ürün ihtisas borsalarının en önemli ayağı olan yetkili sınıflandırıcılıkta kaliteli hizmet anlayışını Balıkesir’in Bandırma ilçesine taşıdı. Referans yetkili sınıflandırıcı olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen yetkili sınıflandırıcı lisans denetimlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Ticaret Bakanlığı’nca verilen lisans ile Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş., Bandırma şubesinde bölge üreticisine yetkili sınıflandırıcı hizmeti vermeye başladı.

Kaliteli üretime teşvik

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Borsa olarak ülke tarımına katkı koymaya devam ettiklerini söyledi. Tarımın en önemli ve stratejik sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Matlı, “Tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan ‘lisanslı depoculuk’ sisteminin olmazsa olmazı yetkili sınıflandırıcı ağımızı her geçen gün genişletiyor, üreticilerimize son teknoloji ile donatılan laboratuvar merkezlerimizde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Bandırma ilçemizde açtığımız yedinci şubemiz ile üreticilerimizi kaliteli üretime teşvik ederken, rekabet güçlerini de artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.