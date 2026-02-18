Bursa TB’den hem büyüme hem dönüşüm hamlesi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), hem işlem hacmindeki büyüme hem de kurumsal kapasitedeki artışla 2025 yılını güçlü bir performansla tamamladı. Kurumun proje ve faaliyetlerine ilişkin değerlendirme toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 1924 yılında “Bursa Zahire Borsası” olarak temelleri atılan yapının bugün Türkiye’nin önde gelen ticaret borsalarından biri haline geldiğini söyledi. Matlı, 2013 yılında 425 olan aktif üye sayısının yüzde 118 artışla 925’e yükseldiğini belirterek, “Bu artış yalnızca sayısal bir büyüme değil; aynı zamanda güvenin ve temsil gücünün göstergesi. Türkiye genelindeki 115 ticaret borsası arasında 36’ncı sıradan 15’inci sıraya yükseldik” dedi. Bursa TB’nin 2024 yılında 46,5 milyar TL olan tescil işlem hacmi, 2025 sonunda yüzde 53 artışla 70 milyar 970 milyon TL’ye çıktı. 22,6 milyar TL ile zeytin ilk sırada yer aldı. 11,07 milyar TL ile yaş sebze-meyve ikinci sırada, 7,87 milyar TL ile canlı hayvan grubu üçüncü sırayı aldı. Matlı, bu performansın Bursa’nın tarımsal ticaretteki ağırlığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Dijital tarım ticaretinde güçlü konum

Tarım ticaretinin dijitalleşmesi alanında da aktif rol üstlendiklerini belirten Matlı, kurucu ortakları arasında yer aldıkları Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu’nda (Marmara ÜPAK) 2025 boyunca 32 binin üzerinde işlem gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 973 bin ton ürünün platformda el değiştirdiğini kaydetti. Bursa TB acentesine kayıtlı üyelerin 637,7 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığını belirten Matlı, bu performansla üye borsalar arasında 8’inci sırada yer aldıklarını söyledi. Mısır, arpa ve buğday gibi stratejik ürünlerdeki yoğunluk, dijital platformdaki hacmin temelini oluşturdu.

3 milyar liralık “Bursa Yaşam Sokağı” yatırımı

Bursa TB, mülkiyeti kendisine ait Yıldırım ilçesindeki 66 dönümlük eski ET-BA Kombina Et Tesisi arazisinde yaklaşık 3 milyar liralık bir dönüşüm projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi onaylarıyla ilerleyen proje, kentin doğusunda yeni bir ticaret ve yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. “Bursa Yaşam Sokağı” adı verilen projede yaklaşık 250 konut, ticaret alanları, çarşı ve kafeler, yeşil alanlar, kültür merkezi ve sanayicilere yönelik bir otel yer alacak. Toplam inşaat alanı 100 bin metrekarenin üzerine çıkacak. Matlı, projenin düşük yoğunluklu yapılaşma ve yüksek yeşil alan oranıyla planlandığını belirterek, “Ailelerin vakit geçirebileceği, sosyal yaşamı güçlendiren, bahçeli yaşam konseptini destekleyen örnek bir dönüşüm hedefliyoruz” dedi.

Gıda İhtisas OSB’nin yeri belirlendi

Özer Matlı, Yenişehir ilçesinde 4 bin 200 dönüm alana kurulacak gıda ihtisas organize sanayi bölgesi için yerin belirlendiğini, bundan sonraki süreçte kamulaştırmaların başlayacağını da açıkladı. Matlı, Türkiye'de ilk defa bir ticaret borsasının tek başına gıda ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması için girişimde bulunduğuna dikkati çekerek, "Bursa'da kurulmasının ayrı bir anlamı var. Şu anda 17 tane organize sanayi bölgesi olan Bursa aynı zamanda iyi bir tarım ve gıda şehri. Kuruluş çalışmalarını başlattığımız ve ilk süreçlerini bitirdiğimiz bir gıda ihtisas organize sanayi bölgesi sürecimiz başladı” diye konuştu.