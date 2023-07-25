Bursa TB’nin işlem hacmi yüzde 124 arttı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin tescil işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi. 2022 yılında Ocak-Haziran aylarını kapsayan dönemde 5 milyar 996 milyon lira işlem hacmi gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Matlı, 2023 yılının aynı döneminde ise tescil işlem hacmini yüzde 124 artışla 13 milyar 379 milyon liraya yükselttiklerini söyledi. Kotasyona tabi ürünlerin yanı sıra yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışın işlem hacmi rakamlarına da yansıdığını kaydeden Matlı, yılın ilk yarısında en çok işlem gören ürünlerin sırasıyla, 3 milyar 112 milyon lira ile zeytin, 2 milyar 263 milyon lira ile et, 1 milyar 102 milyon lira ile canlı hayvan, 981 milyon lira ile mısır ve 754 milyon lira ile yaş sebze-meyve olduğunu açıkladı.

TÜRİB ELÜS Piyasası’nda 2023 yılının ilk 6 ayında Bursa TB acente kaydında, alım-satım olmak üzere 341 işlemin gerçekleştiğini kaydeden Başkan Matlı, “Ülkemizin dört bir yanındaki alıcı ve satıcıları tek bir merkezi platformda toplayan TÜRİB ELÜS Piyasası’nda Borsamız, 2022 yılının aynı dönemine göre işlem hacmini yüzde 78 artışla 780 milyon 911 bin liraya yükseltirken, en çok işlem gerçekleştirilen ürünler ise mısır, buğday, arpa ve zeytin olmuştur” diye konuştu. TÜRİB sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Başkan Matlı, Bursa TB acente kaydındaki üye sayısını geçen yılın Ocak-Haziran dönemine kıyasla yüzde 25 artırdıklarını da vurguladı.