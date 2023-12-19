Bursa Teknik Üniveristesi, nitelikli istihdamda zirveyi zorluyor

EKONOMİ/BURSA

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri; uygulama ağırlıklı eğitim sistemi, özel sektör-üniversite iş birlikleri, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) gibi olanaklarla eğitim alarak mezun olmadan iş sahibi oluyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin hazırladığı verilere göre BTÜ’lü öğrencilerin yüzde 18’i henüz mezun olmadan İMEP sayesinde iş teklifi alıyor ve istihdam edildi. Öğrencilerin yüzde 56’sı mezun olduktan sonraki 6 ay içerisinde, yüzde 90’ı ise 1 yıl içerisinde iş sahibi oldu. Bu veri, Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı. Diğer bir veriye göre BTÜ mezunlarının yüzde 85’inin eğitim aldıkları alanlara uyumlu iş kollarında istihdam edilmesi dikkat çekti. Eğitimin yanı sıra atılan adımların verilere de olumlu yönde yansıdığını vurgulayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Yüksek donanımlı laboratuvar ve atölyelerimiz, İMEP, yapay zekâ eğitimi, öğrenci topluluklarının aktifliği, teknoloji yarışmalarında elde ettiğimiz başarılar, özel sektör ile olan sıkı bağımız ve en önemlisi nitelikli eğitim sistemimiz sayesinde öğrencilerimizin iş kaygısı olmuyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin hazırladığı veriler zaten bunun en büyük kanıtı niteliğinde. Bu oranları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.