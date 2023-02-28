Bursa Textile Show kapılarını açıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde tekstil sektörünün dış ticaretini güçlendirmeyi hedefleyen ve bölgenin en büyük kumaş fuarı unvanını elinde bulunduran Bursa Textile Show bugün 7. kez kapılarını açıyor. Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde KFA Fuarcılık tarafında gerçekleştirilecek organizasyon 2 Mart’a kadar sürecek. 100’ün üzerinde firmanın katılım göstereceği Bursa Textile Show Fuarı’nda yerli ve yabancı alım heyetleri Bursalı üreticilerle buluşacak. BTSO’nun, UR-GE projeleri kapsamında B2B etkinliği olarak düzenlemeye başlanan Bursa Textile Show’un 7. buluşmasında firmalar 2023 ilkbahar-yaz kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Merinos AKKM’de düzenlenmeye başlayan fuar artan ilgi nedeniyle bu yıl ilk kez Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Dünya çapında tekstil sektörünün kalbinin atacağı fuarda sektör profesyonellerinden oluşan seçkin katılımcılar, kumaş, iplik, teknik tekstil, aksesuar ve desen konusundaki trendleri tek çatı altında buluşturacak. Fuara BTSO’nun yanı sıra Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Avrupa İşletmeler Ağı da destek verecek.