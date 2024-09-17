Bursa Ticaret Borsa’sı 100 yaşında

EKONOMİ (BURSA) - Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey ve 6 arkadaşı tarafından “Bursa Zahire Borsası” adıyla 1924 yılında kurulan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), kuruluşunun 100’üncü yılını kutluyor. Borsa Başkanı Özer Matlı, yalnızca tarım ve ticaretin merkezi olmadıklarını, 22 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle aynı zamanda bölgesel kalkınmaya öncülük ettiklerini söyledi. Hayata geçirilen projeler ile ulusal tarım ve ticaret politikalarına da yön verdiklerini kaydeden Başkan Matlı, geleceğe yönelik stratejilerini, “Yeni yüzyılımızda dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı projelerle ticarete yepyeni bir yön vermeyi hedefliyoruz” sözleriyle özetledi. Matlı, Bursa tarımının gelişimine katkı sunma misyonlarını ulusal ve uluslararası alanda sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın da yaptığı açıklamada “İkinci yüzyılımızda özellikle modern dünyada tarım ve ticaretin gelişen dinamiklerine uyum sağlayarak, borsamızın daha da güçlenmesini hedefliyoruz. Hem üyelerimizin başarısına katkı sunmak hem de sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.