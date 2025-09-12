Bursa Ticaret Borsası, 101 yaşında

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Zahire Borsası adıyla 11 Eylül 1924 tarihinde Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey ve arkadaşları tarafından kurulan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 101. yaşını kutluyor. 100 yılı aşkın süredir bölge ekonomisinin merkezinde yer alan ve tarımsal ticaretin gelişimine öncülük eden Bursa TB, geçmişin birikimini bugünün teknolojisiyle harmanlayarak tarım ve ticaretin geleceğine yön veren stratejik adımlarıyla da dikkat çekiyor. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, genç cumhuriyetin hızla kalkınması ve ülkemizin iktisadi bağımsızlığına katkı sağlaması amacıyla kurulan Bursa Ticaret Borsası’nın, bugün 35 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle yalnızca ürünlerin alınıp satıldığı bir kurum olmanın ötesine geçtiğini, tarımın geleceğine yatırım yapan, üreticiyi destekleyen ve ticareti çağın gereklerine uyarlayan bir yapı haline geldiğini söyledi.

BTB’nin Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, vizyonlarının sadece bugünü değil, yarını inşa etmek üzere kurulu olduğunu söyledi. Özer Matlı, “Sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasına destek oluyor, katma değeri yüksek ürünlerin markalaşmasını önemsiyoruz. Coğrafi işaret çalışmalarıyla yerel ürünlerimizi koruma altına alıyor, bu değerleri geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda; üyelerimizin dış pazarlara açılımını kolaylaştıran UR-GE projemiz, çalışmalarını sürdürdüğümüz Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve geleceğin tarım profesyonellerini yetiştiren proje okulumuz Hamidiye Tarım Lisesi, Bursa’nın tarımsal üretim ve gıda sanayisine güçlü bir altyapı kazandıracak” dedi.