Bursa Ticaret Borsası 99 yaşında

EKONOMİ (BURSA) - Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, aradan geçen 98 yılda gıda, tarım ve hayvancılık alanları başta olmak üzere gıda sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata kadar, Bursa’nın kalkınmasında ve ekonomik gelişiminde öncü rol üstlendiklerini söyledi. Matlı, “Köklü tarihimizden aldığımız cesaret ve ilhamla, devraldığımız hizmet bayrağını daha üst seviyelere taşımak için tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne hayata geçirdiğimiz projeler ile işlem hacmimizi 17 kat artırırken; yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldığımız Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) işlem hacmimizi yüzde 200 artırma başarısı gösterdik. Ayrıca TÜRİB’in en önemli ayağı olan, yetkili sınıflandırıcı hizmet ağımızı çok kısa bir süre içinde 7’ye çıkardık. Hiç kuşkusuz ki elde ettiğimiz tüm bu başarıları, ülkemizi Avrupa Ticaret Borsaları Birliği’nde temsil eden ilk ve tek Türk üye olma onuruna erişerek taçlandırdık” diye konuştu.

Cumhuriyet’in zirai ve iktisadi gelişimine yön veren bir kurumu temsil etmenin sorumluluğuyla üye odaklı yenilikçi hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Matlı, gerçekleştirilen vizyoner projeler ile üyelerinin ticari hayatlarına katkı sağlayan, şehir ekonomisine ve sosyal yaşamına dokunan bir kurum olma yolunda geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini kaydetti.