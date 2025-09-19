Bursa Ticaret Borsası, kentin doğusunda yeni yaşam alanı kuracak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), mülkiyetinde bulunan ET-BA Kombina Et Tesisi’nin 66 dönümlük arazisinde kente değer katacak büyük bir yatırım için düğmeye bastı. Bursa TB Başkanı Özer Matlı, projeyi “şehrin dokusuna, havasına ve insanına dokunacak” bir adım olarak tanımladı. Matlı, Bursa’nın merkezinde tek parça, yeşili bol ve alternatif başka bir alan olmadığını belirterek, “İnsanların güzel vakit geçirebileceği, iyi koşullarda yaşayabileceği bir alan planlıyoruz. Kent ormanıyla bir vadi oluşturulması için yerel yönetimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Uludağ’ın etekleriyle birleşecek, insana yatırım yapılabilecek büyük bir proje hayalimiz var” dedi. Yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan projede alışveriş merkezi, yaşam sokağı ve konut alanları yer alacak.

Bursa TB, projeyi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal katkı sağlayacak bir adım olarak kurguluyor. Yıldırım Belediyesi ile iş birliği görüşmelerinin devam ettiğini vurgulayan Matlı, “Şehrin göbeğinde böyle bir alanı değerlendirmek, trafik yükünü de göz önüne alarak, sosyal yaşamı güçlendirecek bir adım olacak” diye konuştu. Projenin finansal boyutuna da değinen Matlı, elde edilecek gelirin okul, hastane gibi kamuya fayda sağlayacak sosyal yatırımlara aktarılacağını ifade etti. “Bu proje sadece bir gayrimenkul yatırımı değil; şehre, insana, topluma kazandırılacak bir eser olacak” diyen Matlı, Bursa’nın geleceğine yönelik bu vizyon projeyi yerel yönetimlerle birlikte hayata geçirmek istediklerini söyledi.