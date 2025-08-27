Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı’na Mustafa Aksu seçildi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Ağustos ayı olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve meclis üyelerinin katılımıyla Doğanbey hizmet binasında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden merhum Meclis Başkanı Mehmet Aydın anısına saygı duruşuyla başlayan toplantıda, yeni meclis başkanı seçimi yapıldı. Seçim sonucunda, Meclis Başkan Yardımcısı görevini yürüten Mustafa Aksu, meclis üyelerinin oylarıyla Meclis Başkanlığına seçildi. Yeni görev dağılımı kapsamında Mustafa Aksu’dan boşalan Başkan Yardımcılığı görevine Kâtip Üye Sabriye Şen getirilirken, Şen’in yerine Meclis Üyesi Mehmet Edemen Kâtip Üye oldu. Ayrıca Bursa TB 1. Meslek Komitesi Başkanı Süleyman Uzan da boşalan Meclis Üyeliğine getirildi.

Toplantıda konuşan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Değerli Meclis Başkanımız Mehmet Aydın’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisi, borsamıza uzun yıllar boyunca büyük hizmetler sunmuş kıymetli bir insandı. Mehmet Aydın başkanımızın Bursa iş dünyasına yaptığı katkılar, liderliği ve vizyonu bizler için her zaman yol gösterici olacak” dedi.