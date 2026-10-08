Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bugün başkanını seçiyor

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EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) 1 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından, yeni dönemin başkanlık ve yönetim organlarının belirlenmesi için seçim süreci başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ile diğer organların belirleneceği seçimde mevcut Başkan İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı yarışacak. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar kapanacak ve saat 17.00’da oy sayımına geçilecek.

Bursa iş dünyasının yakından takip ettiği seçimde, BTSO’nun yeni dönem başkanının kim olacağı bugün netleşecek.