Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim maratonu başladı

ESRA ÖZARFAT / ERHAN BEDİR

BURSA - Bursa iş dünyasının yakından takip ettiği BTSO seçimlerinde üyeler, saat 09:00 itibariyle oy kullanmaya başladı. Yaklaşık 60 bin üyeye sahip BTSO’da 70 meslek komitesinde gerçekleştirilen seçimlerde yeni dönemde görev yapacak 388 meslek komitesi üyesi ile 159 meclis üyesi belirlenecek. Oy verme işlemi 17.00’ye kadar Bursa Fuar Merkezi’nde sürecek. Seçimin ikinci aşaması ise 8 Ekim’de yapılacak. Bu aşamada BTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Disiplin Kurulu ile TOBB Genel Kurulu delegeleri belirlenecek. Böylece bugün oluşacak meslek komitesi ve meclis yapısı, BTSO’nun yeni dönem yönetiminin şekillenmesinde belirleyici olacak.

BTSO seçimlerinde 70 meslek grubunun tamamında sandık kuruldu. Komitelerin büyük bölümünde 5 komite ve 2 meclis üyesi seçilirken, bazı gruplarda 7 komite ve 3 meclis üyesi belirleniyor. Seçimde mevcut Başkan İbrahim Burkay’ın listeleri mavi, başkan adayı Özer Matlı’nın listeleri ise yeşil pusulayla yarışıyor.

Seçim alanında açıklama yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan adayı İbrahim Burkay, seçimlerin “demokrasi şöleni” içinde geçmesini temenni etti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 137 yıllık tarihinde önemli günlerden birini yaşadığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 70 meslek komitesinde 107 sandıkta komite ve meclis üyelerinin belirleneceğini söyledi.

Bursa’nın Türkiye ekonomisinin önemli itici güçlerinden biri olduğunu ifade eden Burkay, BTSO’nun da kentin ekonomik potansiyelini temsil eden en büyük kurumlardan biri olduğunu dile getirdi. Göreve geldikleri günden bu yana 16 makro proje hedefiyle yola çıktıklarını belirten Burkay, bugüne kadar 60’ın üzerinde büyük projeyi Bursa ve Türkiye ekonomisine kazandırdıklarını söyledi.

Burkay, projelerin komite ve meclis üyeleri ile Bursa iş dünyasının ortak çalışmasıyla hayata geçirildiğini belirterek, “Türkiye’nin rol model aldığı ve Türkiye ekonomisine yön veren birçok büyük projeyi hayata geçirmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etti” dedi. TEKNOSAB, GUHEM, BUTGEM, MESYEB, BUTEKOM ve Bursa Business School’u hayata geçirilen projeler arasında sıralayan Burkay, 2026-2030 dönemi için yeni bir vizyon ortaya koyduklarını kaydetti.

Bu vizyonda KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik projelerin öne çıktığını ifade eden Burkay, uzun süredir üzerinde çalıştıkları KOBİ OSB projesinin yanı sıra TEKNOSAB KOBİ Ekosistemi’nin de yeni dönemin önemli başlıkları arasında yer aldığını söyledi. TEKNOSAB KOBİ OSB içerisinde farklı sektörlere yönelik alanların oluşturulacağını belirten Burkay, projede serbest bölgeler, veri merkezi, savunma sanayisi, inşaat ve gıda sektörlerine yönelik bölümlerin yer alacağını aktardı. Burkay, “TEKNOSAB KOBİ OSB’de küçük ve orta ölçekli tüm işletmelerimiz önümüzdeki süreçte hem üretimlerini hem de ticaretlerini geliştirecekler” diye konuştu.

Seçimlerin Bursa ve Türkiye iş dünyası açısından hayırlı olmasını dileyen Burkay, konuşmasının sonunda iş dünyasına mevcut yönetimin projelerini sürdürmesine yönelik destek çağrısında bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 70 meslek komitesinde gerçekleştirilen seçimlerde başkan adayı olan Özer Matlı, oy verme işlemi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Matlı, seçimlerin Bursa ve BTSO üyeleri açısından önemli bir süreç olduğunu belirterek, üyelerin “şehir için doğru kararı” vereceğine inandığını söyledi.

Seçim belgelerine erişimde sorun yaşandığını öne süren Matlı, Bursa’nın sanayinin yanı sıra gençleri, kültürü, turizmi ve tarımıyla birlikte gelişmesi gerektiğini söyledi. Seçim sürecinde yaşandığını öne sürdüğü bazı sorunlara da değinen Matlı, özellikle seçim belgelerinin demokratik haklarını kullanmak isteyen üyelere ulaştırılmasında güçlük çıkarıldığını iddia etti. Matlı, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 60 bin kişinin odası. Farklı renkler ve farklı fikirler olabilir, bunların hepsine saygı duymak lazım” dedi.

Seçim sürecinde kurumun renkleri ve adı kullanılarak seçmenlere mesaj verilmesinin ve oy belgelerine erişimin zorlaştırılmasının Bursa’ya yakışmadığını savunan Matlı, bunun kentteki sivil toplum kuruluşları açısından da doğru olmadığını söyledi.

Bursa’nın ekonomik gücünün yalnızca sanayi ve sanayi bölgeleriyle sınırlı olmadığını ifade eden Matlı, kentin gençleri, kültürel faaliyetleri, turizmi ve tarımıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Matlı, “Bu şehir sonunda doğruyu bulacak. Bu şehir hesap verilebilir bir yönetimle çalışmayı öğrenecek. Bu şehir hesap vermeyi öğrenecek” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın Avrupa’nın önemli ihracat merkezlerinden biri olma potansiyeline işaret eden Matlı, kentin yaklaşık 3,2 milyonluk nüfusuyla birlikte sosyal ve kültürel yönleriyle de gelişmesi gerektiğini dile getirdi. Matlı, “Bu şehir hepimizin şehri” diyerek seçimlerin BTSO üyeleri ve Bursa için hayırlı olmasını temenni etti.