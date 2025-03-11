Bursa TSO Başkanı Burkay: “Sermaye kabuk değiştiriyor, dönüşümü iyi okumalıyız”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Odalar Borsalar Ortak Akıl Toplantıları’nın 24’üncüsünde konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyada hızla gelişen teknolojik gelişmelerin aynı zamanda yeni oyun planındaki ekonominin aktörlerini de belirlediğine işaret etti. Burkay, iş dünyasının dünyadaki değişim ve dönüşümün iyi okuması gerektiğine vurgu yaparak, “Küreselleşme artık şekil değiştiriyor. Yeni oyuncular devreye giriyor. ABD ve Çin arasındaki teknoloji rekabetini hepimiz yakından takip ediyoruz. Bizim bu süreçteki tek meselemiz Türkiye olmalı. Ülke olarak buna hazırlıklı olmalıyız. Özellikle Kasım ayındaki ABD seçimleri ve Trump’ın seçildikten sonra verdiği mesajlar ve devreye aldığı politikalar bize net bir şey gösteriyor. 19. yüzyılda başlayan sanayi devriminde oluşan sermaye artık kabuk değiştiriyor” dedi.

Dijital dünyadaki patronların hızla güçlendiğini belirten İbrahim Burkay, yeni nesil ekonomi aktörleri ile G-7 diye tarif edilen ülkelerin değişeceğini belirtti. Türkiye’nin bu coğrafyada en avantajlı olan ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Burkay, “Kurumlarımız dünyadaki gündemi doğru bir şekilde inceleyerek şirketlerin profillerini hesaba katarak yol gösterici olmak zorunda. Bugün güçlü olduğumuz alanlarda mutlaka sürdürülebilir kılmak için ortaya koyacağımız projelere odaklanmalıyız. İşte TEKNOSAB’ı bu gelişmeleri iyi okuyarak hayata geçirdik. 2024 yılında girişim sermayesi yatırım fonumuzu kurduk. Şu anda 700’ü aşkın ortağıyla Türkiye’de katılımcı tabanı olarak en büyük fonu konumuna geldi. Odalarımız ve borsalarımız firmalarımızın daha güçlü bir geleceğe sahip olması için kilit rol oynuyor. Bu ortak akıl toplantıları da bunun için çok kıymetli” değerlendirmesini yaptı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, ilçe oda ve borsaların başkanları ile meclis başkanları iftar programının ardından istişare toplantısında bir araya geldi.