Bursa, üniversite-sanayi iş birliğinde pilot merkez oluyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite-sanayi iş birliğinde yeni bir model için güçlerini birleştirdi. Protokolle öğrencilerin eğitimlerinin bir bölümünü doğrudan işletmelerde geçirmesi, teorik bilgilerini üretim ortamında deneyime dönüştürmesi ve mezuniyet sonrası istihdamlarının artırılması hedefleniyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabette üretim kapasitesi ve teknolojinin yanı sıra nitelikli insan kaynağının belirleyici olduğunu söyledi. Gençlerin yalnızca teorik eğitimle sınırlandırılmaması gerektiğini belirten Burkay, öğrencilerin eğitim sürecinde üretim ortamını ve iş kültürünü tanımalarının önemine dikkat çekti. “Makine değişiyorsa eğitim de değişecek, teknoloji değişiyorsa beceriler de dönüşecek” diyen Burkay, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle gençlerin sahip olduğu becerilerin örtüştürülmesi gerektiğini ifade etti. BTSO’nun BUTGEM, Bursa Model Fabrika, MESYEB ve BUTEKOM gibi yapılarla insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Burkay, GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi’nin de 15 Eylül’de açılacağını açıkladı.

“Klasik staj modeli değişiyor”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kısa süreli stajların öğrencilerin mesleki gelişimi açısından yeterli olmadığını belirterek yeni modelin işletmede geçirilen dönemi eğitim sürecinin parçası haline getireceğini söyledi. Özvar, uygulamanın “uzatılmış staj” olmadığını, işletmede geçirilen dönemin kredilendirileceğini, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacağını ve akademik olarak izleneceğini ifade etti. Böylece öğrencilerin üniversite eğitimi sırasında üretim disiplinini, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü ve çalışma hayatının işleyişini öğrenmeleri hedefleniyor. Model kapsamında üniversite programlarının da sektör ihtiyaçlarına göre güncellenmesi planlanıyor. Özvar, Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki 15 meslek yüksekokulunun program müfredatlarının belirlenmesinde sektör temsilcilerinin daha etkin rol almasını istedi.

“Nitelikli insan kaynağı Bursa’nın rekabet gücünü artıracak”

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da ekonomik ve sosyal kalkınmanın temelinde nitelikli insan kaynağının bulunduğunu belirtti. Gençlerin akademik bilginin yanı sıra mesleki becerilerle donatılmasının önemine işaret eden Ayyıldız, üniversitelerin vizyonu ile reel sektörün ihtiyaçlarının örtüşmesinin gençlerin geleceğe daha güvenli hazırlanmasını sağlayacağını söyledi. Kamu, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin Bursa’nın güçlü sanayi altyapısıyla birleşmesinin önemli fırsatlar oluşturacağını ifade eden Ayyıldız, gençlerin bu sürecin merkezinde tutulması gerektiğini dile getirdi.

“BUÜ 60 programla başlayacak”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Bursa’nın güçlü sanayi altyapısının modeli başarıyla uygulamak için önemli bir avantaj sağladığını söyledi. BUÜ’nün uygulamaya YÖK tarafından belirlenen çerçevede 60 programla başlayacağını açıklayan Yılmaz, modeli en başarılı şekilde uygulayan üniversitelerden biri olmayı hedeflediklerini kaydetti. İşletmede mesleki eğitim modeli ilk aşamada Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya ve Gaziantep olmak üzere 7 pilot ilde uygulanacak. Yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü 185 mesleki ön lisans programı kapsam içine alınacak. Meslek yüksekokullarında 3+1 ve 2+2, lisans programlarında ise 7+1 ve 6+2 modelleri uygulanacak. Öğrencilerin eğitimlerinin belirli bölümünü işletmelerde geçirmesiyle mesleki deneyimlerinin artırılması ve mezuniyet sonrası istihdam süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

“Müfredat sanayiyle birlikte şekillenecek”

BTSO-YÖK iş birliğinin Bursa açısından bir diğer önemli ayağını eğitim programlarının sanayinin ihtiyaçlarına göre güncellenmesi oluşturuyor. İhtiyaç duyulan alanlarda yeni programların açılması, mevcut programların güncellenmesi ve ders içeriklerinin sektör temsilcilerinin katkısıyla geliştirilmesi planlanıyor. Böylece Bursa’da üniversite-sanayi ilişkilerinin yalnızca staj ve istihdamla sınırlı kalmayıp müfredat, yetkinlik, Ar-Ge ve nitelikli insan kaynağı ekseninde daha kapsamlı bir yapıya taşınması amaçlanıyor.