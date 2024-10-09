Bursa Valisi Ayyıldız, EKONOMİ Gazetesi’ni ağırladı

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Valisi Erol Ayyıldız, EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile muhabirler Ali Şahin ve Esra Özarfat’ı makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Vali Ayyıldız, Bursa’nın metropol olabilecek potansiyele sahip bir şehir olduğuna değinerek yapılacak planlamalarla tek merkezlilikten çok merkezliliğe geçişin sağlanması gerektiğini söyledi. Kent merkezinin 30 kilometre çevresinde yeni merkezler oluşturulabileceğini belirten Erol Ayyıldız, bu sayede çevre kirliliğinden trafik sorununa kadar ilde yaşanan pek çok sorunun önüne geçilebileceğini söyledi.

Vali Ayyıldız, Bursa’nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin önemli illeri arasında yer aldığını vurgulayarak, ilin potansiyelini değerlendirecek yatırımlarla geleceğe taşınabileceğini aktardı. Ayyıldız ayrıca tüm büyük şehirlere ulaşım olanaklarıyla öne çıkan Bursa’nın bir gastronomi kenti olarak da avantajlı konumda olduğunu, bu konuda Anadolu lezzetlerinin tamamının tadımının yapılabileceği bir merkezin oluşturulabileceğini dile getirdi.