“Bursa ve Afyonkarahisar’ı bir araya getireceğiz”

EKONOMİ/BURSA

Ortak çalışmalar, iş ve fikir birlikleri ile Bursa ve Afyonkarahisar ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek amacıyla Bursa’da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanları ‘Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (BURSA AFSİAD) çatısı altında yola çıktı. Bursa’da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanı hemşehrilerini dernek çatısı altında bir araya getirerek işbirliklerini güçlendirme, Bursa ve Afyonkarahisar ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla bu yola çıktıklarını belirten İş İnsanı Dr. İlker Duran, “Bursa ve Afyonkarahisar’ı bir araya getirecek ticari, sosyal, kültürel projeler hazırlayarak, iki güzide şehrimizin işbirliklerini her alanda artırmayı planlıyoruz. Birbirinden kıymetli dokuz iş insanımızdan oluşan kurucular kurulumuzu oluşturduk. Üretken, çalışkan Afyonkarahisarlı iş insanlarımızın Bursamızda ve Afyonkarahisarımızda oluşturdukları katma değeri mümkün olan en üst seviyeye çıkarıp, kültürel zenginliklerimizle Bursamızın zenginliğine zenginlik katacak projeler üretmeyi hedefliyoruz” dedi.