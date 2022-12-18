Bursa ve Litvanya arasındaki ilişkiler gelişiyor

BURSA (EKONOMİ) - Litvanya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis Bursa’da temaslarda bulundu. Litvanya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis Bursa’daki resmi programı kapsamında Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Yönetim Kurulu Üyelerini ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar adına Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu’nu ziyaret etti. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde de (BUTEKOM) incelemelerde bulunan Litvanya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu’ndan merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“2023’te ziyaretler gerçekleşecek”

Bursa temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunak konuk Büyükelçi Ricardas Degutis, “İki dost ülke arasında ekonomik ilişkilerin arttırılması öncelikli hedefimiz. Bursa ekonomik potansiyeli açısından çok önemli. Bursa Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Bursa sanayi alanında da güçlü Yararlı görüşmelerimiz oldu. 2023 yılında Litvanyalı iş insanlarının Bursa’ya ziyaretleri gerçekleşecek” dedi. Litvanya’nın Bursa Fahri Konsolosu Berat Tunakan da, “Bursa ile Litvanya arasındaki ilişkilerin gelişmesi hususunda gayret gösteriyoruz. Görüşmeler verimli geçti.” diye konuştu