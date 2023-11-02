Bursa yalın yönetimde rol model oldu

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, var olan kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla, özel sektörde yoğun olarak kullanılan ancak kamuda örneklerine fazla rastlanılmayan yalın yönetim sistemini 2020 yılında uygulamaya başladı. Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olarak başlatılan uygulama kapsamında yapılan çalışmalarla, vatandaş için değer üretmeyen ancak kaynak tüketen her şey gereksiz ve israf olarak tanımlandı. Tüm çalışmalar yalın yönetim metotları kullanılarak israftan arınma prensibiyle yapılıp, yaklaşık 800 milyon TL’lik tasarruf sağlandı. Personel, araç, ekipman ve zaman başta olmak üzere tüm hizmet birimlerinde verimlilik artışı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin yalın uygulamaları, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen Yalın Belediyecilik Sempozyumu ile kamuoyuna duyuruldu. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı katıldı.

Sempozyumun açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünyanın en önemli gündeminin sürdürülebilirlik olduğunu, sürdürülebilirliğin temelinin de kaynak yönetimi olduğunu kaydetti. Mevcut kaynakların en verimli şekilde yönetilmesinin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Özel sektörün uzun yıllardır uyguladığı yalın yönetim modelini, yalın belediyecilik adıyla kamuda uyguladık. Elde ettiğimiz sonuçlar gösteriyor ki biz bunu başardık. 3,5 yıl gibi bir zaman oldu ama daha yolun başında olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sürdürülebilirlik için dijitalleşmenin önemine işaret etti.

Sempozyum, protokol konuşmalarının ardından TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın sunumları ile devam etti.