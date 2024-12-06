Bursa Yenileşim Ödülleri sahiplerini buldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) tarafından 14'üncü Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu düzenlendi. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi’nin de katıldığı 'Gelecek için Dönüşüm' temalı programda geleceğin teknolojileri, gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasındaki dönüşümler ve yaratıcılığın önemi ele alındı. Sempozyumda TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, System Optima Yönetim Kurulu Başkanı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Süreyya Ciliv ve sanatçı, besteci ve aynı zamanda yazılım geliştirici Mehmet Ünal konuşmacı olarak yer aldı. Sempozyum kapsamında Bursa Yenileşim Ödülleri de sahiplerini buldu. İbraş Kauçuk A.Ş. Büyük Ödülün sahibi olurken Sina Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Nilüfer Doruk Hastanesi) Liderlik Ödülü, Korteks A.Ş Süreç Yönetimi, Borusan Port Çalışanlar, Bursa Beton ve Gökçelik ise Yenileşime Gönül Verenler kategorilerinde ödül aldı.

Törende konuşan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar kentin sanayi, tarım ve turizm alanlarında dönüşümün önemine vurgu yaptı. Küçükkayalar, geleceğe dair planlamalarda çevre duyarlılığı, toplumsal bilinç ve katma değerli üretimin öncelikli olması gerektiğini belirtti. Küçükkayalar, “Daha az yoğunlukla, daha kaliteli ve katma değerli ürünler üreten bir Bursa hayal ediyoruz. Dijital ve toplumsal dönüşümleri gerçekleştirmiş, çevreye duyarlı ve dünya ile uyum içinde bir kent olmak için şimdi harekete geçmeliyiz. Bursa 2050 Çevre Düzeni Planı tam da bu anlayışın bir parçası” dedi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakmanın gerekliliğine değinen Küçükkayalar, “Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği dönüştürebiliriz. Çocuklarımız ve torunlarımız için mutlulukla hatırlanacak bir geçmiş yaratmak bizim elimizde ” diye konuştu. BUSİAD Başkanı, Bursa’nın sosyo-ekonomik farklılıklarına dikkat çekerek, kentin bu çeşitliliği bir avantaja dönüştürmesi gerektiğini belirtti.