Bursa Yenişehir Havalimanı gümrüklü kargo üssü oluyor

EKONOMİ (BURSA) - BTSO Lojistik A.Ş., şirketlerin lojistik maliyetlerini azaltmak, dış ticaret süreçlerini hızlandırmak ve hava kargo operasyonlarını daha verimli hale getirmek amacıyla Bursa Yenişehir Havalimanı’nı dış ticaret ve e-ticaret taşımacılığında stratejik bir merkez konumuna yükseltiyor. BTSO Lojistik’in sağladığı altyapı ve hizmetler ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) işlem yetkisine sahip İnegöl Gümrük Müdürlüğü iş birliğiyle, son bir yıl içerisinde 7 milyon doların üzerinde e-ticaret ihracatı gerçekleştirildi. Ayrıca, devreye alınan konveyörlü elektronik barkod okuyucu sistemi sayesinde e-ticaret merkezi çalışmalarına da hız kazandırılıyor. BTSO’dan yapılan açıklamada Yenişehir Havalimanı’ndaki gümrüklü geçici depolama alanında, -25 dereceye kadar ürün muhafaza imkânı sunan soğuk hava depolarının tam kapasite hizmet verdiği, bu yıl yaş meyve-sebze sezonunda ise 250 tonun üzerinde ürünün güvenli bir şekilde muhafaza edildiği kaydedildi.

8 ayda 34 milyon dolarlık dış ticaret işlemi

BTSO Lojistik, Bursa iş dünyasının hava kargo hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla Turkish Cargo ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği sayesinde Bursa Yenişehir Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasında gümrüklü ticaret hacmi önemli ölçüde artış gösterdi. 2025 yılının ilk 8 ayında 34 milyon dolara yakın dış ticaret işlemi başarıyla tamamlanırken, bu gelişme sunulan hizmetlerden faydalanan iş dünyası temsilcilerinin küresel ticaretteki etkinliğini her geçen gün daha da güçlendirdi. BTSO Lojistik, Bursa iş dünyasına sunduğu hava kargo hizmetleriyle yurtiçi taşımacılığı da destekliyor. Bu kapsamda Diyarbakır’a pazartesi, perşembe ve cuma günleri, Erzurum’a salı, perşembe ve cumartesi günleri, Muş’a perşembe, cuma ve pazar günleri, Trabzon’a ise pazartesi ve cuma günleri düzenli kargo seferleri gerçekleştiriliyor. Türk Hava Yolları’nın hızlı kargo taşımacılık iştiraki olan Widect Express gibi küresel taşıma şirketleriyle iş birlikleri sürdürülüyor. BTSO Lojistik İstanbul Havalimanı’nda da temsilcilik bulundurarak üyelerinin operasyonlarını yerinde takip ediyor.