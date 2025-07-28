Bursa, yerli ve milli projelerin yeni üssü olmayı hedefliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) liderliğinde kurulan ve Türkiye’nin en etkin kümelenmelerinden biri hâline gelen Bursa Uzay, Havacılık ve Savunma Kümelenmesi BASDEC çatısı altında faaliyet gösteren firmalar da IDEF 2025’te stant açarak projelerini tanıtma imkanı buldu. Fuar kapsamında BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve KFA Genel Koordinatörü Hasan Çepni Bursa’yı temsil eden firmaları ziyaret etti. BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği başarının ardında güçlü irade, vizyoner projeler ve özel sektörün dinamizmi olduğunu vurguladı. Fuarda yer alan firmaların birçok yeni sözleşme ve iş birliğine imza attığını belirten Burkay, BTSO’nun stratejik sektörlere dönük kümelenme modeliyle birlikte fuarcılık alanında da güçlü bir kurumsal yapı oluşturduğunu dile getirdi. Başkan Burkay, KFA Fuarcılık’ın bu vizyonun önemli bir parçası olduğunun altını çizdi. “Bir şeyi üretmek kadar, onu doğru anlatmak ve doğru platformlarda sunmak da önemli” diyen Başkan Burkay, “KFA’yı bu vizyonla kurduk. Türkiye’nin gerçek üreticilerini dünya piyasalarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz” dedi.

Toplam gelirin yüzde 56’sı sanayiden

BTSO öncülüğünde kurulan BASDEC’in savunma sanayii projelerinde aktif rol aldığını belirten Burkay, “2013 yılında BTSO’da göreve geldiğimizde Bursa’nın sadece mevcut sanayi gücünü değil, geleceğin stratejik sektörlerindeki yerini de planlamaya başladık. Uzay, havacılık ve savunma bu alanların başında geliyordu. Bugün geldiğimiz noktada Bursa, bu dönüşümde merkez şehirlerden biri hâline geldi” dedi. Bursa’da 3 bini aşkın firmanın yetenek matrisini çıkardıklarını anlatan Burkay, mevcut birikimleriyle firmaların hangi alanlarda çalışabileceklerini belirlediklerini, Bursa’nın otomotiv, makine ve metal sektörlerindeki altyapısının savunma, uzay ve havacılık sektörlerinde öne çıkacağını söyledi. Önümüzdeki süreçte insan kaynağının dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapan Burkay, NASA başta olmak üzere bu alanda çalışan firmalarla Bursalı firmaları bir araya getirecekleri bir buluşma planladıklarını duyurdu. İbrahim Burkay, Bursa’nın sanayi gücünün önemine işaret ederek, toplam gelirin yüzde 56’sının sanayiden elde edildiğini aktardı.

Firmalar yerli ve milli güçle sahnedeydi

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ahmet Özkayan, “Türkiye savunma sanayisi ne boyuta geldiğini, ne kadar güçlendiğini burada görebiliyoruz. 40 milimetre çift namlu deniz topu, lazer sistemleri, tek namlulu deniz topu ve bazı makinalarımız var. Savunma sanayinin Bursa’da gelişmesi son derece önemli. Çünkü Bursa üretici bir şehir. Bu üretim kapasitesi, bu üretim becerisi Bursa’da var. Biz de Ermaksan olarak kendi kapasitemizin bir bölümünü bu işe ayırdık ve bundan dolayı da mutluyuz” diye konuştu. Ons Havacılık Genel Müdürü Selçuk Sünnetçioğlu, havacılık ve uzay alanında yerli ve milli projeler geliştirmeye odaklandıklarını belirterek, “Son yıllarda Bursa’da farkındalığın arttığını görüyoruz. Artık Bursa savunma ve havacılık alanında kabuğunu kırdı” dedi. Derin Kalıp Firma Ortağı Fatih Atış da Bursa’nın yetişmiş insan gücü ile stratejik sektörlerde önemli bir konuma geldiğini kaydetti. Erfa Makine Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Onan, yurt dışından önemli heyetleri ağırlayarak sözleşmeler imzaladıklarını dile getirdi.